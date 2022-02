Von Matthias Kros

Heidelberg. Peter Reese (51) profitierte als Verivox-Gründungsmitarbeiter vom millionenschweren Verkauf des Heidelberger Vergleichsportals an die TV-Sendergruppe ProSiebenSat.1. 2013 gründete er mit befreundeten Verivox-Ex-Kollegen die Digitalagentur E5 media GmbH in Heidelberg. Die Steuern, die Reese seither zahlen muss, empfindet er als "absurd niedrig". Er schloss sich daher der Gruppe "Tax Me Now" an, die kürzlich gemeinsam mit anderen Organisationen in einem offenen Brief einen Appell an die Regierungen richtete: "Besteuert uns, die Reichen, und zwar jetzt". Bislang haben sich 53 Millionärinnen und Millionäre "Tax Me Now" angeschlossen, unter anderen die BASF-Erbin Marlene Engelhorn.

Herr Reese, sind Sie reich?

Wir verdienen mit unserer Digitalagentur okay. Reich bin ich dadurch aber nicht geworden, sondern beim Verkauf von Verivox. Dadurch habe ich ein Grundkapital bekommen und die davon gekauften Aktien und Sachwerte sind im Wert seitdem nahezu ungebremst gestiegen. Ich hatte einfach Glück.

Ist es denn verwerflich, reich zu sein?

Nein, überhaupt nicht, aber ich fände es fair, wenn ich mehr Steuern zahlen müsste. Wir haben in Deutschland hohe Lohn- und Verbrauchssteuern, die vor allem die ärmeren Bürger und die Leistungsträger im Mittelstand hart treffen. Die Reichen, deren Einkommen hauptsächlich aus Vermögenszuwächsen und Kapitalerträgen besteht, werden dagegen systematisch begünstigt, ihr Geld wird einfach immer mehr. Es ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass Handwerker und Krankenschwestern hohe Steuern zahlen und Multimillionäre und Milliardäre größtenteils kaum.

Ist das wirklich so?

Tatsächlich ist die Steuerlast meiner Mitarbeiter gemessen am Einkommen oftmals höher als meine eigene. Denn ich beziehe relativ viel Geld aus Kapitalerträgen, die nur pauschal besteuert werden. Und wenn man Immobilien und Anlagen nach einer Haltefrist veräußert, sind sie komplett steuerfrei, ebenso wie viele große Erbschaften. Je höher die Vermögen, desto weniger Steuern werden tatsächlich gezahlt. Die Summe der Steuergeschenke an Multimillionäre und Milliardäre beläuft sich hierzulande auf 80 Milliarden Euro pro Jahr. Das finde ich ungerecht, denn dieses Geld wird andernorts dringend gebraucht und könnte auch in Steuersenkungen für die normalen Leute umgeleitet werden.

Und deshalb haben Sie sich der Bewegung "Tax Me Now", also "Besteuert mich jetzt", angeschlossen?

Ich habe vor knapp einem Jahr ein Interview mit der BASF-Erbin Marlene Engelhorn gelesen, die sich ebenso bei "Tax Me Now" engagiert. Und da habe ich gemerkt, dass das genau das ist, für das ich ebenfalls stehe.

Marlene Engelhorn hat angekündigt, wegen der von ihr empfundenen Ungerechtigkeit bis zu 90 Prozent ihres Erbes zu verschenken. Haben Sie das auch vor?

Ich kann gut nachvollziehen, was Marlene Engelhorn plant. Wir alle bei "Tax Me Now" spenden viel. Es sollte aber nicht die Entscheidung von einigen wenigen sein, für was das Geld ausgegeben wird. Wenn wir die Vermögen gerecht besteuern, wird das demokratisch entschieden.

Viele Reiche gründen Stiftungen und wollen so der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ist das also auch keine Lösung?

Nein, denn es geht um eine verlässliche Finanzierung öffentlicher Güter und der sozialen Sicherheit. Das erreichen wir nicht mit Freiwilligkeit, denn auf das Geld in einer Stiftung behalten die Stifter ja in der Regel den Zugriff und widmen es nur den Zwecken, die Sie persönlich für gut halten. Und es gibt viele Zwecke, für die niemand spenden will, die aber dringend Unterstützung brauchen. Für Krankenhäuser wird beispielsweise gerne gespendet, aber was ist mit dem Straßenbau oder der Polizei?

Was schlagen Sie denn vor?

Die Besteuerung aller Einkünfte sollte ohne Ausnahmen progressiv nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erfolgen. Auch Einkünfte aus Kapitalerträgen sollten dieser Progression unterworfen werden. Zudem sollten wir über eine Vermögenssteuer auf große Vermögen diskutieren und die Erbschaftssteuer dringend reformieren. Aktuell ist die Anwendung in der Praxis nämlich eindeutig verfassungswidrig, da geringe Erbschaften jenseits der Freibeträge höher besteuert werden als die großen, die fast steuerfrei sind. Wir subventionieren heute ein paar tausend Multimillionäre und Milliardäre, denen man es scheinbar nicht zumuten kann, alle 30 Jahre ein paar Prozent von ihrem Erbe abzugeben.

Manche befürchten, man könne das Unternehmertum ausbremsen, wenn man den Unternehmern zu hohe Steuern aufbürdet.

Mal ehrlich, es ist doch bei der Frage, Unternehmer zu werden, nicht entscheidend, ob man ein oder zwei Prozent mehr Steuern zahlt. Wenn ich ein Unternehmen führen will, brauche ich aber einen funktionierenden Rechtsstaat, eine entsprechende Infrastruktur und gute Mitarbeiter. Und der Preis dafür sind eben die Steuern.

Eine ungerechte Vermögensverteilung ist eigentlich kein neues Phänomen. Warum engagieren Sie und andere sich gerade jetzt?

Die Zeit ist einfach reif dafür, die Ungleichheiten sind in der Corona-Krise noch sichtbarer geworden und haben zugenommen. Zudem müssen wir aktuell noch die ökologische Katastrophe abwenden und die Krise der Demokratie bewältigen. Es werden heute viele Entscheidungen getroffen im Sinne der Unternehmen, die kleinen Leute werden kaum noch gehört. Das ist gefährlich. Wir glauben, dass Steuergerechtigkeit ein erster Schritt zur Lösung dieser Probleme ist.

Haben Sie denn wirklich Hoffnung auf Änderung? Die neue Ampel-Regierung hat Steuererhöhungen ja bereits ausgeschlossen.

Natürlich sind das dicke Bretter, die wir bohren müssen. Deshalb ist es auch erst mal wichtig, das Thema stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Die größte Hoffnung setzte ich darauf, dass eine Reform der Erbschaftssteuer endlich auf die Agenda kommt und die FDP sich nicht länger dagegen sperrt. Natürlich werden wir nicht über Nacht alles erreichen, aber wir leben in einer Demokratie und unsere Stimme lautet: Unsere Steuerlast ist absurd niedrig, wir wollen mehr Steuern zahlen! Zwar bin auch ich nicht immer zufrieden mit der Effizienz unseres Staates, aber das kann ja kein Grund sein, sich einfach aus der Finanzierung zu verabschieden.