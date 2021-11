Ein Radlader schüttet Kalkstein in einen Lastwagen. Foto: dpa

Heidelberg. Mit höheren Verkaufspreisen und Kostensenkungen will der Baustoffkonzern HeidelbergCement auf die rasant steigenden Energiepreise reagieren, die auf dem Ergebnis der Heidelberger lasten. Die Aufwendungen für Energie hätten sich im Lauf des Jahres um fast 200 Millionen Euro auf gut 1,3 Milliarden Euro erhöht, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorstellung der Zahlen zum dritten Quartal mit. Das soll kompensiert werden: HeidelbergCement legt ein neues Programm auf, das bis Ende nächsten Jahres ein Volumen von mindestens 500 Millionen Euro erreichen soll.

Ein Personalabbau ist wegen der höheren Kosten derzeit aber nicht geplant. Stattdessen wird der größte Effekt (350 Millionen Euro) durch höhere Preise (insbesondere vor dem Hintergrund der CO2-Diskussion), Änderungen am Produktmix und die Optimierung der Segmente erwartet. Den kleineren Teil (150 Millionen Euro) solle zudem eine Optimierung der Anlagen bringen, erläuterte ein Sprecher. Dabei gehe es beispielsweise darum, die Effizienz der Brennöfen und denAnteil alternativer Brennstoffe zu erhöhen sowie darum, die Wartung zu verbessern.

Um gut durch die Corona-Krise zu kommen, hatte HeidelbergCement bereits vor mehr als einem Jahr ein Sparprogramm aufgesetzt. Der Konzern drückte die Kosten allein im vergangenen Jahr um rund 1,3 Milliarden Euro und damit stärker als zunächst geplant.

Die hohen Energiepreise liegen den Heidelbergern schwer im Magen. Im dritte Quartal ging das operative Ergebnis im Jahresvergleich um elf Prozent auf 1,18 Milliarden Euro zurück, wie HeidelbergCement mitteilte. Der Umsatz kletterte allerdings dank einer weiterhin guten Nachfrage um vier Prozent auf gut fünf Milliarden Euro.

"Die Rahmenbedingungen im dritten Quartal waren aufgrund der außergewöhnlich hohen Vergleichsbasis im Vorjahr sowie den signifikanten Energiekostensteigerungen der vergangenen Monate sehr herausfordernd", sagte der HeidelbergCement-Chef Dominik von Achten laut einer Mitteilung.

Gleichwohl hält das Unternehmen angesichts der florierenden Baukonjunktur an der Jahresprognose eines starken operativen Gewinnanstiegs fest. "Für das Schlussquartal sind wir weiterhin optimistisch und bestätigen unsere Wachstumsprognose für 2021", so von Achten. Auch für das kommende Jahr ist der Vorstandschef optimistisch: Weltweite Infrastrukturmaßnahmen und die hohe Dynamik im Wohnungsbau sorgten weiterhin für Wachstum. Dabei mache man auch Fortschritte bei Technologien zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2. Die Zementhersteller gehören weltweit zu den größten Emittenten des Treibhausgases.

Gleichzeitig will sich das Unternehmen auf die stärksten Märkte konzentrieren und Geschäftsteile verkaufen, die mittelfristig nicht die Renditeerwartungen erfüllen. Dadurch habe sich die Kapitaleffizienz und der Verschuldungsgrad bereits deutlich verbessert, teilte HeidelbergCement mit. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen bekannt gegeben, Geschäfte in Spanien zu verkaufen. Zuvor hatte sich HeidelbergCement bereits im Westen der USA zurückgezogen. Auf der anderen Seite baute das Unternehmen kürzlich sein Geschäft in Tansania durch einen Zukauf aus.

Am Aktienmarkt kamen die Quartalszahlen aus Heidelberg nicht gut an. Trotz allgemeiner Rekordlaune verloren die Papiere des Baustoffkonzern nach Verkündung der Quartalszahlen mehr als vier Prozent. Im Laufe des Nachmittags erholte sich der Kurs dann etwas. Die Kennziffern des Baustoffkonzerns hätten enttäuscht, schrieb Analystin Elodie Rall von der US-Investmentbank JPMorgan. Das schwache dritte Quartal stütze seine unterdurchschnittlichen Prognosen, erklärte der Goldman-Sachs-Experte Pierre de Fraguier. Er sehe die Jahresziele wackeln in einem wohl auch im vierten Quartal schwierigen Umfeld mit operativem Ergebnisrückgang auf vergleichbarer Basis.