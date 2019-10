Die Belegschaft von Haldex will sich gegen die Schließung des Werks in Heidelberg-Wieblingen wehren. Foto: Archiv/Stefan Kresin

Von Thomas Veigel

Heidelberg. Die rund 100 Haldex-Mitarbeiter und die IG Metall wollen die angekündigte Schließung des Werks in Heidelberg-Wieblingen und die Verlagerung der Produktion nach Ungarn nicht kampflos hinnehmen. Man werde "sich dagegen wehren, dass 95 Jahre Heidelberger Industriegeschichte, Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung und die Existenzen von 100 Familien auf diese Weise zerstört werden", teilten Betriebsrat und Gewerkschaft am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Das Unternehmen war 1926 in Heidelberg-Pfaffengrund gegründet worden, machte sich als "Graubremse" einen Namen als Hersteller von Lkw-Bremsen und hatte im Jahr 1980 noch 900 Mitarbeiter.

In der Mitteilung schildern Betriebsrat und IG Metall die Hintergründe der angekündigten Schließung aus ihrer Sicht. Am 31.03.2020 laufe der vor 19 Jahren abgeschlossene Leasingvertrag über Grundstück und Betriebsgebäude in Wieblingen aus. Betriebsrat, IG Metall und Belegschaft hätten seit Langem auf diese Tatsache hingewiesen, sowie neue Verträge und Zukunftsgarantien gefordert. Empfehlungen wie zuletzt die, sich in Wiesloch bei Heidelberger Druckmaschinen anzusiedeln, wären ungehört geblieben.

Die Geschäftsführung sei bis Anfang Oktober 2019 nicht in der Lage gewesen, eine Fortführungslösung (Kauf oder Miete) sicherzustellen. Stattdessen habe sie auf eine Schließung des Werks hingearbeitet.

Noch einen Tag vor der Ankündigung der Schließung am 22. Oktober habe Betriebsleiter Manfred Vogel auf Anfrage des Betriebsrats schriftlich mitgeteilt: "Versuche, bei der Stadt Heidelberg das Grundstück zu kaufen, sind mit der Begründung der anstehenden Wahlen bis auf nach November verschoben worden." Die Wahlen, so die IG Metall, hätten bereits im Mai stattgefunden. Weiter habe der Geschäftsführer am 21. Oktober erklärt: "Ein Interessent hat ein Angebot abgegeben, so dass eine Lösung gute Chancen hat, realisiert zu werden. Auch die Möglichkeit eines Kaufs (des Gebäudes) durch Haldex ist zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen." Anderweitige Befürchtungen und "Aussagen des Betriebsrats" seien "nicht richtig".

Tags darauf, so die IG, sei die "brutale Ankündigung" der Schließung erfolgt. Von den angekündigten 17 verbleibenden Beschäftigten würden tatsächlich nur 6 Beschäftigte bei Haldex in Heidelberg bleiben. Die übrigen 11 seien schon immer bundesweit als Vertriebsbeschäftigte im Home-Office tätig.

"Geradezu unglaublich" sei die Behauptung von Haldex, dass mit Betriebsrat und Gewerkschaft "bereits heute Verhandlungen über die Schließung aufgenommen" worden seien, die "noch dieses Jahr abgeschlossen" würden.

Diese Aussage weist der 2. Bevollmächtigte der IG Metall Heidelberg, Michael Seis, entschieden zurück. Jetzt beginne zunächst die Informationsphase, so der Gewerkschafter. Das deutsche Recht sehe vor, dass der Betriebsrat die Möglichkeit habe Alternativen einzubringen, um eine Betriebsschließung zu vermeiden.

Die Vorgänge rund um die Ankündigung der Werksschließung nennt Seis "skandalös". Das habe es bundesweit nicht oft gegeben. Der Betriebsrat sei für den 22. Oktober von der Konzern- und Geschäftsführung zu einem eineinhalbstündigen sogenannten "Follow Up"-Gespräch eingeladen worden. Im Anschluss solle es eine Belegschaftsversammlung geben, sei mitgeteilt worden.

Als Vorläufer des "Follow Up" hatten im Jahr 2019 auf Wunsch der Geschäftsführung in Heidelberg zwei "Workshops" mit Betriebsrat und IG Metall über mögliche Verbesserungen zur Zukunftssicherung des Betriebs stattgefunden, unter Moderation des ehemaligen Vizepräsidenten des Arbeitsgerichts Heidelberg, Lothar Jordan. Inzwischen vermutet die IG Metall dahinter ein "trügerisches Ablenkungsmanöver".

Bei den Terminen am 22. Oktober mit Betriebsrat und Belegschaft seien diese mit der Ankündigung der Schließung regelrecht überfahren worden. Der Betrieb in Heidelberg sei gegenüber dem Werk in Ungarn zu teuer, ließ die Konzernführung verlautbaren. Das Lohnverhältnis Ungarn - Heidelberg liege bei 1 zu 4.

Dafür liege die Produktivität im Werk Heidelberg im Vergleich zum Werk in Ungarn bei 4 zu 1. Die Montage in Heidelberg habe nur 40 Beschäftigte, in Ungarn seien es sechs Mal so viel. Umsatz werde aber dort lediglich 1,3-mal so viel wie hier erzielt.

Seit Oktober seien in Heidelberg zudem fünf ungarische Beschäftigte in der Montage tätig, da in Ungarn die Aufträge zurückgehen würden, teilte die Geschäftsleitung mit. Die Personalleitung habe dazu dem Betriebsrat die schriftliche "Garantie" gegeben, mit einer möglichen Verlagerung nach Ungarn habe dies nichts zu tun. Für November seien erneut fünf ungarische Beschäftigte in Heidelberg.

Erst 2016 / 2017 hätten Belegschaft, IG Metall und Betriebsrat nicht unerheblich dazu beigetragen, dass Haupt-Konkurrent Knorr-Bremse den Haldex-Konzern doch nicht übernehmen, schlucken und zerschlagen konnte. Die schwedische Presse hatte damals die "deutsche Gewerkschaft" ausdrücklich gelobt.