Von Daniel Bernock

Heidelberg. Das Heidelberger Startup Getsafe hat einen früheren MLP-Manager an Bord geholt. Wie das Unternehmen mitteilte, ist Muhyddin Suleiman seit Januar Chief Sales Officer (CSO) und verantwortet in dieser Position Vertrieb und Marketing des Versicherers. Getsafe ist ein sogenanntes Insurtech, eine Wortschöpfung aus Insurance (engl. Versicherung) und Technology. Getsafe beschäftigt in Heidelberg rund 40 Mitarbeiter. Die Firma bietet derzeit Haftpflicht-, Zahnzusatz- sowie eine Drohnen-Versicherung an. Verwaltung der Policen und Schadensmeldungen sind laut Getsafe direkt über das Smartphone möglich.

Suleiman ist laut Getsafe bereits seit mehreren Jahren Aufsichtsratsvorsitzender, er kenne das Unternehmen daher schon seit der Gründung im Jahr 2015. Nach seinem Weggang bei MLP sei Getsafe-Gründer Christian Wiens auf Suleiman zugegangen und habe ihm den Posten angeboten, heißt es von Getsafe. "Weil er von der Idee und dem Team begeistert war, stieg Herr Suleiman in den Aufsichtsrat ein." Suleiman war von 2007 bis 2014 Vertriebsvorstand beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP. Suleiman ist nicht nur operativ bei dem Versicherungs-Startup tätig, er ist ebenso Gesellschafter. Wie hoch der Anteil des Managers an der Firma ist, will Getsafe nicht bekannt geben. Lediglich, dass die Beteiligung über eine Kapitalerhöhung stattfand. An Getsafe sind mehrere Investoren beteiligt, darunter die Commerzbank und Rocket Internet .

Vor seiner Tätigkeit in Heidelberg war Suleiman drei Jahre in Mannheim aktiv, als Vorstand des Vermögensverwalters Performance IMC. Ende Dezember hat er dort laut Pressemitteilung seinen Posten "auf eigenen Wunsch" niedergelegt. Sein Nachfolger in Mannheim ist Armin Spöttl von der süddeutschen Vermögensverwaltung Gecam.

Performance IMC erlebt gerade unruhige Zeiten. Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt seit Mitte 2017 gegen mehrere Personen, darunter auch zwei ehemalige Vorstände. Es geht um den Verdacht der Marktmanipulation, der Untreue und des Betrugs. Das Verfahren wurde eingeleitet, da die Bafin mehrere Anzeigen gegen IMC eingeleitet hatte. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft an. Gegen Suleiman gab es keine Ermittlungen.

Getsafe hat nach eigener Aussage Großes vor. "Was Amazon für den Buchhandel und Uber für Taxiunternehmen ist, will Getsafe für die Versicherungsbranche sein", schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Mit simplen und mobilen Lösungen will das Startup vor allem junge Kundengruppen ansprechen. Offensiv hat Getsafe-Gründer Wiens auch schon MLP, den früheren Arbeitgeber Suleimans, verbal angegriffen: "Wir werden innerhalb der nächsten Jahre bei der Anzahl der aktiv betreuten Kunden größer werden als MLP - und die haben dafür Jahrzehnte gebraucht", sagte Wiens in einem Interview mit der RNZ.

Allerdings hat Getsafe Ende 2017 sein Maklergeschäft an das Vergleichsportal Verivox verkauft, um sich ganz auf die digitalen Versicherungen zu konzentrieren. Mittlerweile hat Getsafe nach eigener Aussage fast 50.000 Policen verkauft. Die Kunden seien im Durchschnitt 29 Jahre alt, 44 Prozent seien Frauen. Laut Getsafe haben 85 Prozent der Kunden zum ersten Mal in ihrem Leben eine Versicherung abgeschlossen.