Von Gaby Booth

Heidelberg. Es hämmert, stampft und rattert rhythmisch in der Werkshalle der Karlsruher Firma Medpe. Über allem liegt ein feiner, ganz hoher Ton, der entfernt an das Geräusch von Zahnarztbohrern erinnert. Fünf riesige Rollen drehen sich auf einer der fünf Produktionsstraßen langsam um die eigene Achse. Sie spulen unterschiedlich dickes Vliesgewebe ab, das zunächst zu einer jeweils dreilagigen und einer zweilagigen Schicht zusammenläuft. An der nächsten Station wird ein Nasendraht geschnitten und eingelegt, dann die Maskenkontur geprägt, die CE-Prüfnummer darauf gedruckt, Ohrbänder dran und – die FFP2-Maske ist fast fertig. Zum Schluss wird sie noch über eine Art "Pizzaroller" hochgefaltet, damit in ihre typische schnabelartige Form gebracht, vorne verschweißt, ausgeschnitten und einzeln verpackt.

Ein Mitarbeiter der Firma Medical Protection Equipment GmbH (Medpe) überprüft Vliesrollen die zur Produktion von FFP2-Masken erforderlich sind. Hier hängt das Vlies, das man zur Herstellung der Masken braucht. Foto: dpa

Rund 1,5 Millionen Masken pro Woche werden bei Medpe nach Worten von Geschäftsführer Dirk Scherer hergestellt, die Nachfrage ist enorm. Medpe ist gemeinsam mit Admedes aus Pforzheim Partner des Automatisierungsexperten Imstec mit Sitz im rheinland-pfälzischen Klein-Winternheim. Zusammen stellt der Dreier-Verbund rund fünf Millionen FFP2-Masken pro Woche her und gehört damit nach Worten von Imstec-Geschäftsführer Edgar Mähringer-Kunz bundesweit zu den fünf Größten in diesem Segment. Weitere 25 bis 30 kleinere Player tummelten sich auf dem Markt, sagt er. Mit seinen beiden Partnern – Medpe war für die FFP2-Maskenproduktion erst im vergangenen Frühjahr aus dem Boden gestampft worden – will er künftig sogar bis zu zehn Millionen Masken pro Woche produzieren.

Dass FFP2-Masken in großem Stil in Deutschland hergestellt werden können – das war nicht immer so. "Bis zum Ausbruch der Pandemie wurde hierzulande zu gut wie nichts produziert", erläutert Mähringer-Kunz. Der Großteil des Mund-Nasenschutzes kam und kommt bis heute aus China. Als die erste Coronawelle Deutschland fest im Griff hatte und Masken nirgends zu bekommen waren, rief das Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit dem Maschinenbauverband VDMA zur Produktion in Deutschland auf.

Hintergrund Die Firma Oswald ist ein Experte für den Friseurbedarf und Kosmetik. Zur Geschichte: Karl Otto Oswald hat das Unternehmen 1925 mit einem Seifengeschäft in der Heidelberger Innenstadt, in der Plöck, gegründet. Geschäftsführer des Familienunternehmens sind heute Peter Oswald und Thomas Oswald in dritter und vierter Generation. Im Jahr 2014 hat die Karl [+] Lesen Sie mehr Die Firma Oswald ist ein Experte für den Friseurbedarf und Kosmetik. Zur Geschichte: Karl Otto Oswald hat das Unternehmen 1925 mit einem Seifengeschäft in der Heidelberger Innenstadt, in der Plöck, gegründet. Geschäftsführer des Familienunternehmens sind heute Peter Oswald und Thomas Oswald in dritter und vierter Generation. Im Jahr 2014 hat die Karl Oswald GmbH & Co.KG im Heidelberger Stadtteil Bahnstadt ein neues Geschäftsgebäude eingeweiht. 2020 wurde die Tochterfirma Osvirol GmbH gegründet mit dem Ziel der hochwertigen Maskenproduktion. Die Masken: Partikelfilternde Masken (englisch: Filtering Face Piece PPC) bedecken Nase und Mund und schützen vor Flüssigkeitsnebel, den sogenannten Aerosolen, Staub und Rauch. Unterschieden wird in FFP1, FFP2 und FFP3. Für Krankenhausangestellte, Pflegepersonal und andere Personengruppen mit erhöhter Infektionsgefahr sind Schutzmasken der Klassen FFP2 und FFP3 vorgeschrieben. Der Vliesstoff: Das Weinheimer Unternehmen Freudenberg produziert und liefert den dreilagigen Vliesstoff als Grundlage für die Maskenproduktion unter anderem an die Heidelberger Firma Osvirol, die daraus in ihrem Werk im Stadtteil Wieblingen Mund-Nasen-Masken in FFP2 und FFP3 Qualität herstellt.

Auch der Heidelberger Familienbetrieb "Karl Oswald GmbH & Co.KG" stieg in die Produktion ein. Anfangs hatte der Großhandel für Friseur- und Kosmetikbedarf die Belieferung einiger Betriebe in der Region mit medizinischen Einwegmasken übernommen. Doch die mangelnde Qualität der Produkte war für die Oswalds eine unbefriedigende Sache. Peter Oswald, Chef des Heidelberger Traditionsunternehmens, ärgerte sich über den "Maskenwahnsinn" und die damaligen Wucherpreise. "Die Qualität stimmte einfach nicht", beschreibt Peter Oswald, Geschäftsführer der alteingesessenen Firma, die damalige Situation. So entstand im Familienrat die Idee, hochwertige Masken "Made in Germany" selbst zu produzieren. Peter Oswald und Thomas Oswald, beide Geschäftsführer der Oswald GmbH & Co.KG, gründeten kurzerhand eine Tochterfirma: die Osvirol GmbH.

Die Voraussetzungen waren günstig: Das Familienunternehmen verfügte über einen Standort im Stadtteil Wieblingen im Taubenfeld. Ende März 2020 wurden zwei Produktionsmaschinen aus China bestellt, sie erreichten Heidelberg im Juni. Weil das aus China mitgelieferte Stoffmaterial jedoch nicht die notwendigen Kriterien erfüllte, konnte es nicht gleich losgehen. Denn: hochwertige Vliesstoffe und festes Verbundmaterial sind Standards für die zertifizierte FFP2-Atemschutzmaske. Im September vergangenen Jahres begann dann die Produktion gleich in großem Stil. Mit bis zu 700.000 hochwertigen Masken gehörte die Heidelberger Firma, die eigentlich ein Spezialist für Friseurbedarf und Kosmetikprodukte ist, damit zu den Pionieren in Deutschland.

Heute und viele Pandemie-Erfahrungen später wird bei Osvirol unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen sechs Tage in der Woche in zwei Schichten gearbeitet. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können täglich 100.000 Masken produzieren. "Die Gesamtinvestition in Maschinen und Halle beläuft sich mittlerweile auf 1,5 Millionen Euro", sagt Peter Oswald. Über die zwölf Meter langen Maschinen läuft der dichte und hochwertige Vliesstoff, sogenanntes Meltblown, der von der Weinheimer Firma Freudenberg geliefert wird. Zurzeit rattern im Taubenfeld vier Maschinen, eine fünfte wurde erst vor kurzem aus China geliefert und wartet auf die Abnahme durch den TÜV. Dann kann die Produktion weiter erhöht werden.

In Zusammenarbeit mit Freudenberg haben die Oswald-Geschäftsführer neben der geprüften FFP2-Maske einen weiteren Maskentyp mit einem noch höheren Dichtigkeitsgrad entwickelt: Die FFP3-Maske. Sie wird nicht nur an Krankenhäuser und Pflegeheime geliefert, sondern kann "als Premium-Maske" auch von Privatkunden genutzt werden, die eine noch höhere Filterleistung wünschen. Durch eine zusätzliche Schaumstoffeinlage mit verstärktem Nasenbügel eignet sie sich besonders für Brillenträger. Peter Oswald: "Die gibt es noch nicht einmal in Apotheken". Erhältlich sind sie im Onlineshop von Osvirol.

Im Heidelberger Stadtteil Wieblingen produzieren zwei chinesische Maschinen deutsche FFP2-Masken mit Flies von Freudenberg aus Kaiserslautern. Foto: Philipp Rothe

Beliefert werden aus dem Wieblinger Werk in erster Linie Großkunden, ausschließlich in Deutschland und vorwiegend in der Region, so Oswald. Darunter alle Heidelberger Krankenhäuser, die Feuerwehr, Pflegeheime, Unternehmen. Seit Dezember hat die Drogeriemarktkette dm die FFP2-Masken aus Heidelberg im Sortiment und vertreibt sie unter der Eigenmarke "Mivolis".

Mehrere Faktoren begünstigten die schnelle Firmengründung von Osvirol. Das Familienunternehmen Oswald konnte auf seine Halle im Taubenfeld zurückgreifen, holte 15 Mitarbeiter aus seinen coronabedingt geschlossenen Boardinghouse-Hotels aus der Kurzarbeit und schulte sie für die Maskenproduktion. Dank der Unterstützung von Oberbürgermeister Eckart Würzner, der den Kontakt zu Freudenberg vermittelte, wurde zudem die rasche Lieferung des Grundstoffes Vlies ermöglicht. Letztendlich war es aber auch der unternehmerische Mut der Oswald-Unternehmer Neues auszuprobieren und Geld zu investieren.

Das hat Tradition. Karl Otto Oswald hatte das Unternehmen vor fast hundert Jahren in der Heidelberger Innenstadt, in der Plöck, mit einem Seifenhandel gegründet. Heute steht die nächste Generation in den Startlöchern. Mit ein Grund für Peter Oswald, FFP2-Masken für Kinder zu erproben. "Wir sind in der Testphase und warten auf die Zertifizierung." Und wenn Corona vorbei ist? Dann werden die jetzigen Mitarbeiter aus der Maskenproduktion wieder an ihren angestammten Arbeitsplätzen in den Hotels eingesetzt und neue Arbeitsplätze an den "Masken-Straßen" geschaffen. Die Nachfrage nach Masken wird weiter bestehen, sind sich die Oswalds sicher: Für medizinische Zwecke, zum Schutz gegen Feinstaub und andere schädliche Stoffe in industriellen Betrieben.

Bei Oswald in Heidelberg verpacken Mitarbeiterinnen FFP2-Masken. Foto: Rothe

Man sollte viel mehr auf deutsche Fabrikate setzen, meint die Geschäftsführerin der Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg (AFBW), Ulrike Möller. Eine Maske sei ein Medizinprodukt, habe einen durchdachten Aufbau und die Herstellung bedürfe einer gewissen Ingenieursleistung. Eine Zertifizierung über ein Prüfinstitut in Deutschland sei der härteste Weg, biete aber höhere Sicherheit, meint auch Imstec-Geschäftsführer Mähringer-Kunz.

Laut AFBW bieten aktuell rund ein Dutzend Unternehmen FFP2-Masken mit Produktionsstandort Baden-Württemberg an. Fast alle ließen ihre Produkte in Deutschland zertifizieren, sagt Möller. Für einen Blick auf die Branche mit Stück- oder Umsatzzahlen sei es noch zu früh. Zumal die Konkurrenz aus Asien riesig ist. Die Preise sind inzwischen drastisch gesunken, erzählt eine Apothekerin. Jeden Tag bekomme sie zwischen 20 und 50 Angebote – meist Masken aus chinesischer Produktion. "Am Ende des Tages hoffen wir, mit den chinesischen Preisen konkurrieren zu können", sagt Mähringer-Kunz. Zur Zeit werden die FFP2-Masken für einen Preis zwischen 80 Cent und 1,50 Euro abgegeben. Asiatische FFP2-Produkte seien weiterhin deutlich günstiger.