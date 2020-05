Klaus Kleinfeld, hier noch in seiner Rolle als Siemens-Chef. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Überraschende Personalie beim Heidelberger Softwarespezialisten SNP: Nach nicht einmal einem Jahr verlässt der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld den Verwaltungsrat des Unternehmens. Kleinfeld scheide "mit sofortiger Wirkung" aus dem Gremium aus, heißt es in einer aus nur zwei Sätzen bestehenden Pflichtmitteilung des Unternehmens. Über die Gründe teilte SNP nichts mit. Auch Kleinfeld selbst äußerte sich nicht.

Der 62-Jährige war erst im vergangenen Juni in den Verwaltungsrat gewählt worden. Er hatte dort den als aktivistisch geltenden Finanzinvestor AkrosA Private Equity vertreten, dem er selbst angehört. AkrosA hält derzeit rund neun Prozent der SNP-Aktien. Ob der Finanzinvestor an dieser Beteiligung trotz Kleinfelds Rückzug festhält, blieb am Dienstag unklar.

SNP ist ein Anbieter sogenannter Transformationssoftware. Diese kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn in einem Unternehmen der Umstieg auf eine andere Software ansteht oder verschiedene Systeme zusammengeführt werden müssen. Weltweit beschäftigt SNP rund 1300 Menschen, davon knapp 300 in Heidelberg. Das Unternehmen machte zuletzt Schlagzeilen als Aufsteiger in den renommierten Aktienindex S-Dax und als Namenssponsor der neuen Großsporthalle in Heidelberg.

Kleinfeld stand von 2005 bis 2007 an der Siemens-Spitze. Er musste dort im Zuge einer Schmiergeldaffäre gehen, obwohl er nicht selbst in sie verwickelt war. Anschließend wechselte er an die Spitze des US-Aluminiumkonzerns Alcoa und leitete später das abgespaltene Unternehmen Arconic, bis er 2017 dort nach einem Streit mit dem Investor Paul Singer abdankte. Es folgte eine Zeit als Berater des saudischen Königshauses, für das er unter anderem eine Zukunftsstadt entwerfen soll.

Deutschland kehrte er lange Zeit den Rücken zu, bis er im vergangenen Jahr ausgerechnet in Heidelberg bei SNP wieder auftauchte. "Ich kenne und beobachte SNP seit einigen Jahren", sagte Kleinfeld damals zu seinem neuen Engagement. "Das Unternehmen verfügt in vielfacher Hinsicht über ein eindrucksvolles Potenzial. Ich freue mich darauf, mich bei einem Unternehmen mit vitalen Wurzeln in Deutschland einbringen zu können."

Diese Freude währte nun aber nicht eben lange. Allein schon die kurze Dauer seiner Amtszeit lässt darauf schließen, dass Kleinfelds Abschied unvorhergesehen war und nicht in gegenseitigem Einvernehmen ablief. Zudem enthält die Pflichtmitteilung keinen Satz des Bedauerns. Dem Vernehmen nach hatte Kleinfeld, desen Art bisweilen als etwas ruppig gilt, bei SNP die Rolle eines aktivistischen Investors eingenommen. Offenbar wollte er unter anderem die Profitabilität des Unternehmens steigern. Das "Handelsblatt" zitiert aus Branchenkreisen, denen zufolge Kleinfelds Wunsch nach mehr Transparenz bei SNP nicht erfüllt worden sei.

SNP zählt derzeit zu den aufstrebenden Unternehmen Heidelbergs und war bis zum Start der Corona-Krise bei der geforderten Steigerung der Profitabilität gut vorangekommen. Doch wegen der Pandemie musste das Unternehmen Ende April seine Umsatz- und Margenziele senken. Nach der Verkündung von Kleinfelds Abschied notierten die Aktien von SAP zunächst deutlich im Minus, im Laufe des Tages erholte sich der Kurs der Papiere allerdings wieder und lag zum Handelsschluss sogar rund drei Prozent im Plus.