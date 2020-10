Heidelberg. (mk) Der belgische Baustoffkonzern Etex investiert in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro in seine beiden deutschen Standorte in Heidelberg und Beckum. Damit bekenne man sich klar zu diesen Standorten, sagte Frank Reintjes, Werksleiter von Beckum und Heidelberg am Mittwoch einer Pressemitteilung zufolge. Von dem Geld würden unter anderem die Gebäude der Heidelberger Farbenfabrik nach den neuesten Energiestandards saniert. Bereits im kommenden Jahr werde zudem auf dem Gelände eine rund 1500 Quadratmeter große Halle neu gebaut, die der Lagerung von Farben und Rohstoffen dienen soll.

Das Heidelberger Werk mit seinen 65 Mitarbeitern gehört seit rund 30 Jahren zur belgischen Etex-Gruppe mit weltweit rund 13.000 Beschäftigten. Bislang firmiert das Unternehmen als Eternit GmbH mit Sitz in Heidelberg. Das soll sich nun allerdings ändern, wie es in der Pressemitteilung steht. Künftig werde das Unternehmen Etex Germany Exteriors GmbH heißen und seinen Sitz im westfälischen Beckum haben. Mit einer Gesamtfläche von rund 300.000 Quadratmetern sei das Beckumer Werk der größte Standort des Unternehmens in Deutschland, lautet die Begründung. Rund 450 Mitarbeiter hätten hier ihren Arbeitsplatz.

Zum Standort Heidelberg gehören der Mitteilung zufolge die Farbenfabrik sowie ein Verwaltungsgebäude. 1963 in Heidelberg/Leimen gegründet, verfüge die Farbenfabrik heute über eine Produktionskapazität von 12.000 Tonnen pro Jahr und bediene Kunden auf der ganzen Welt. Zu den Hauptprodukten zählten Farben für Wellplatten, Faserzementplatten und -tafeln sowie Betondachsteine und Brandschutzfarben. Eine eigene F&E-Abteilung ermögliche zudem die Forschung, Entwicklung und Zulassung von Farben und Beschichtungen.