Von Barbara Klauß

Heidelberg. Noch herrscht relative Leere in den Büros und Gängen der neuen Hauptverwaltung von HeidelbergCement am Rande des Stadtteils Neuenheim – obwohl die rund 800 Mitarbeiter inzwischen in den Neubau eingezogen sind, zumindest theoretisch. Kurzarbeit herrscht seit August zwar nicht mehr in der Verwaltung des Baustoffkonzerns. Doch arbeitet corona-bedingt die Hälfte der Belegschaft von zu Hause aus. Bis Ende März des kommenden Jahres ist das Homeoffice bereits verlängert worden, wie Vorstands-Chef Dominik von Achten kürzlich in einem Interview mit dem "Handelsblatt" erklärte. Und auch die große Einweihung, die ursprünglich geplant war, fiel aufgrund der weltweiten Pandemie aus. Vorerst kann HeidelbergCement der Öffentlichkeit also nicht vorführen, was mit dem Baustoff Beton alles möglich ist.

Etwa im Foyer, in dem einer Unternehmenssprecherin zufolge für die Konstruktion "alles ausgereizt wurde, was an Betontechnik derzeit möglich ist". Drei Stockwerke ist es hoch und zeigt viel Sichtbeton. Das Auffälligste aber sind die drei im Raum stehenden Stützen, die an Bäume erinnern sollen. Sie wurden von unten betoniert und der Beton dabei bis elf Meter Höhe in der Schalung hochgepresst, wie die Sprecherin erklärt. "Man sieht und spürt, dass das Haus nicht nur Bürogebäude ist, sondern die Hauptverwaltung eines weltweit tätigen Baukonzerns", meint sie.

Zu sehen ist auch, wie man sich im Konzern eine moderne Arbeitsumgebung vorstellt: So gibt es neben klassischen Einzel- und Zweierbüros viele Open-Space-Arbeitsplätze, viele Teeküchen, Sitzgruppen, ein Eltern-Kind-Zimmer und einen Sportraum. Bei der Gestaltung ihrer Arbeitsplätze konnten die Mitarbeiter mitdiskutieren.

2017 hatte der Konzern seine alte Hauptverwaltung, die an der selben Stelle stand, abreißen lassen, und den Grundstein für den Neubau gelegt – ein Entwurf des Architekturbüros AS+P Albert Speer + Partner, umgesetzt vom Heidelberger Architekturbüro W+ Architektur- und Ingenieurgesellschaft. 100 Millionen Euro kostete das Gebäude Unternehmensangaben zufolge. Es bietet nun Raum für bis zu 1000 Mitarbeiter.

Allerdings erklärte von Achten kürzlich im "Handelsblatt", dass das Unternehmen "auf der Personalkostenseite auf den Zehenspitzen bleiben" müsse. Auf die Frage, ob die Hauptverwaltung angesichts dessen nicht zu groß sei, antwortete er: "Wir müssen sehen, wie sich das im Alltag bewährt." Man könne immer darüber diskutieren, ob es ein Stockwerk zu viel sei. "Aber wir waren vorher auf über zwölf Standorte in Heidelberg verteilt", so der Vorstandsvorsitzende. "Das war extrem ineffizient."