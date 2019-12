Heidelberg. (RNZ) Die vier großen europäischen Zementhersteller Buzzi Unicem - Dyckerhoff, Heidelberg Cement, Schwenk Zement und Vicat haben eine gemeinsame Forschungsgesellschaft mit dem Namen "CI4C" (Cement Innovation for Climate) gegründet, wie Heidelberg Cement am Mittwoch mitteilte. Bei einem Forschungsprojekt mit dem Titel "catch4climate" soll untersucht werden, ob und wie die sogenannte "Oxyfuel Carbon Capture-Technologie" im Zementherstellungsprozess anwendbar ist.

Das Oxyfuel-Verfahren (aus Oxy für Oxygen, also Sauerstoff, und fuel, also Brennstoff) ist laut Heidelberg Cement ein Klinkerbrennverfahren, bei dem anstelle von Luft reiner Sauerstoff in den Ofen eingebracht wird, um die Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Primär- und Sekundärbrennstoffen zu gewährleisten. Auf diese Weise werde im Ofen nur noch CO2 erzeugt, was wiederum das CO2-Abscheidungsspotenzial erheblich verbessere.

Ziel ist es demnach, 100 Prozent der CO2-Emissionen eines Zementwerks kosteneffizient abzuscheiden. So sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um etwa eine spätere Verwendung des CO2 als Rohstoff in anderen industriellen Prozessen zu ermöglichen. "Die europäische Zementindustrie könnte durch die Nutzung dieser Technologie zu einer erheblichen Minderung der prozessbedingten CO2- Emissionen beitragen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten", hieß es in der Mitteilung.

Die vier Partnerunternehmen der Forschungsgesellschaft CI4C sollen nun im Rahmen des Projekts auf dem Gelände des Zementwerks in Mergelstetten in Süddeutschland eine eigene Oxyfuel-Testanlage bauen und betreiben. Der Start des Forschungsprojekts erfolgt nach der Erteilung erforderlicher Genehmigungen voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres.