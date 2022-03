Zürich. (dpa/RNZ) Anders als der Baustoffkonzern HeidelbergCement zieht sich der Zementriese Holcim aus Russland zurück. Dazu sollen alle Geschäftsaktivitäten im Land verkauft werden. Der Verwaltungsrat habe beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückziehen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Der Entscheid folge auf eine frühere Ankündigung vor gut zwei Wochen, alle Kapitalinvestitionen im russischen Markt auszusetzen. Ob Abschreibungen nötig werden, ist noch offen.

Das Geschäft in Russland trägt bei Holcim weniger als ein Prozent zum Konzernumsatz von knapp 27 Milliarden Franken (rund 26,1 Milliarden Euro) bei. Das Unternehmen beschäftigt in dem Land rund 1000 Menschen. HeidelbergCement hatte mitgeteilt, dass man in den drei eigenen Zementwerken in Russland zwar aktuell nicht mehr investiere, am Geschäft aber festhalte.