Von Barbara Klauß

Heidelberg. Bislang ist der legale Markt für psychoaktiv wirkendes Cannabis überschaubar – beschränkt er sich doch auf Produkte für den medizinischen Gebrauch. Das aber könnte sich rasch ändern, falls am Ende von Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen auch eine kontrollierte Freigabe von Cannabis steht. Deutsche Unternehmen wittern ein Milliardengeschäft.

Seit 2017 können Ärzte in Deutschland Cannabis bereits für den medizinischen Gebrauch verschreiben. Dieser legale Markt ist bereits stark umkämpft: Brancheninsidern zufolge tummelten sich zwischen 60 und 80 Start-ups auf dem Markt, schrieb das "Handelsblatt" Anfang des Jahres. Dennoch sehe Alfredo Pascual, internationaler Cannabis-Analyst und Autor für "Marijuana Business Daily", große Wachstumschancen. "Deutschland ist ohne Zweifel der größte Markt für medizinisches Cannabis in ganz Europa. Er ist sogar so groß wie alle anderen europäischen Märkte zusammen", erläuterte Pascual.

Und der Markt wächst schnell. Seit der Legalisierung 2017 habe sich der deutsche Cannabis-Markt mehr als verdreifacht, so der Analyst. Der "German Cannabis Report" der britischen Analysefirma Prohibition Partners rechnete der Zeitung zufolge für medizinisches Cannabis mit einem Marktvolumen von 350 Millionen Euro im Jahr 2021 und 7,7 Milliarden Euro bis 2028.

Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich bereits weit vorne. Spitzenreiter sind laut einem aktuellen Bericht von n-tv die USA mit einem Umsatz von umgerechnet 6 Milliarden Euro für medizinisches Cannabis, gefolgt von Kanada mit 400 Millionen Euro.

Noch wesentlich mehr Umsatz macht die Branche in den beiden nordamerikanischen Ländern jedoch mit dem Cannabis, das dort als legales Genussmittel konsumiert werden darf. Bei n-tv ist die Rede vom eineinhalb- bis fünffachen Umsatz.

Käme die vollständige Legalisierung für Erwachsene auch in Deutschland, rechnet sich Analyst Alfredo Pascual im n-tv-Interview eine "berauschende Marktentwicklung" aus. "In Kanada gab es 2020 einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro, sowohl als Medizin, als auch als Genussmittel", so Pascual. Und das, obwohl in Kanada nur halb so viele Menschen leben wie in Deutschland. "Das heißt, wenn es hier als Genussmittel legalisiert wird, wird das ein riesiges Potenzial sein", so Pascual. Deutschland könnte seinen Umsatz mit Cannabis seiner Einschätzung nach um etwa das Siebzehnfache steigern. Entsprechend bringen sich die Anbieter in Stellung.

Ebenso wie die Großen aus dem Handel: Ende September berichtete das "Redaktionsnetzwerk Deutschland", dass sich der US-Versandhändler Amazon für die vollständige und flächendeckende Legalisierung von Cannabis in den USA stark mache. Zwar hat inzwischen knapp die Hälfte der amerikanischen Bundesstaaten Cannabis als Rauschmittel für Personen ab 21 Jahren legalisiert, doch ist der Gebrauch, Besitz und Verkauf durch Bundesrecht verboten. Einer Mitteilung zufolge unterstützt Amazon jedoch den "Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act", der neben einer Legalisierung der Hanfprodukte die Rehabilitation bisher verurteilter Straftäter vorsieht.

Amazon hatte dem Bericht zufolge bereits im Juni angekündigt, Marihuana von dem Drogentest für neue Mitarbeiter auszunehmen. Auch Amazon-Arbeitnehmer, die aufgrund von Marihuana-Konsum entlassen oder versetzt wurden, sollten rehabilitiert werden. Der Konzern begründet dies unter anderem mit dem Wunsch, eine einheitliche Linie zu fahren und sich nicht nach den unterschiedlichen Bestimmungen in den einzelnen US-Bundesstaaten richten zu müssen. Die Autoren des RND sehen für den Konzern jedoch noch einen weiteren Vorteil: "Mit der flächendeckenden Legalisierung von Cannabis würde sich Amazon als Logistikdienstleister ein weites Vertriebsfeld öffnen."