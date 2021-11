Von Matthias Kros

Heidelberg/Berlin. Nach der BASF und SAP plant jetzt auch die Heidelberger Druckmaschinen AG angesichts der bevorstehenden Corona-Auffrischungsimpfungen ihr Impfzentrum wieder in Betrieb zu nehmen: "Wir werden im Unternehmen Booster-Impfungen anbieten. Dazu werden wir das Impfzentrum auf dem Werksgelände in Wiesloch-Walldorf wieder öffnen", kündigte am Mittwoch ein Konzernsprecher an.

Die Booster-Impfungen seien für Mitte Januar 2022 geplant, das genaue Datum werde in Kürze festgelegt, sobald die Ständigen Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung vorgelegt habe. "Wir planen mehrere hundert Impfungen analog zu unserer betrieblichen Impfaktion vom Sommer", so der Sprecher weiter. "Wie bereits bei der Erstimpfung auch, wollen wir die Impfungen auch den Familienangehörigen anbieten, damit der familiäre Bereich ebenfalls optimal geschützt ist."

Zuvor hatte der Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens, eine baldige Ausweitung der Empfehlung für Auffrischungsimpfungen (Booster) in Aussicht gestellt: Die Stiko werde in Kürze über eine fortgeschriebene Empfehlung beraten, die dann auch bald kommen werde, sagte er im ZDF. Bislang empfiehlt das Gremium eine Auffrischungsimpfung unter anderem Menschen ab 70 Jahren. Mertens zufolge könnte die Empfehlung "bis 18" gesenkt werden.

Heideldruck hatte bis Ende Juli rund 2000 Mitarbeiter geimpft und anschließend die entsprechende Infrastruktur im Stammwerk Wiesloch aufrechterhalten. Das sei nun mit kürzestem Vorlauf wieder aktivierbar, sagte der Sprecher.

Noch früher als Heideldruck will der Softwarekonzern SAP mit dem Boostern beginnen – egal, was die Stiko sagt: "Wir planen, ab 1. Dezember Boosterimpfungen unabhängig von Alter und Vorerkrankung anzubieten", erklärte ein Konzernsprecher am Mittwoch in Walldorf. "Wir fahren dazu unsere Kapazitäten wieder deutlich hoch, sodass wir alleine bis Mitte Dezember mehr als 3300 Termine anbieten können." Dabei halte man genug Kapazitäten vor, mindestens allen Mitarbeitenden in den nächsten Monaten ein Angebot für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen machen zu können.

Ebenfalls Anfang Dezember will die BASF mit den Auffrischungsimpfungen für die Belegschaft in Ludwigshafen beginnen. Man plane, den Beschäftigten eine Boosterimpfung anzubieten, unabhängig davon, ob sie ihre ursprüngliche Impfung bei BASF oder woanders erhalten hätten, hatte eine Sprecherin in der vergangenen Woche gesagt.

Die BASF hat deutschlandweit so viele Mitarbeiter gegen Covid-19 geimpft wie kaum ein anderes Unternehmen. Seit Inbetriebnahme des Impfzentrums in Ludwigshafen am 14. April dieses Jahres haben sich nach Auskunft der Sprecherin rund 22.000 BASF-Mitarbeiter impfen lassen. Nachdem die Aktion abgeschlossen war, wurde das Impfzentrum Ende August zwischenzeitlich geschlossen und wird seit dem 25. Oktober für die Grippeschutzimpfung genutzt.

Unterdessen haben in einem gemeinsamen Appell Arbeitgeber und Gewerkschaften die Beschäftigten angesichts der "sehr ernsten Lage" in der Pandemie zu Impfungen aufgerufen. "Impfen ist und bleibt der Königsweg aus der Pandemie", heißt es in einer Erklärung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sowie des Deutschen Gewerkschaftsbunds, aus der die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Ziel müsse es sein, die Impfkampagne weiter voranzutreiben.

Neben den weiter dringend notwendigen Impfungen von bislang ungeimpften Personen seien es in der gegenwärtigen Phase der Pandemie insbesondere Auffrischimpfungen, die ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Eindämmung der Pandemie leisten könnten, hieß es am Mittwoch. Parallel appellierten Bund und Länder an die Arbeitgeber, den Beschäftigten betriebliche Erst- und Auffrischungsimpfungen sowie Testungen anzubieten.