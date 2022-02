Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Rechtsstreit um die Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden der Heidelberger Lebensversicherung endet mit einem Vergleich. Man habe sich auf eine Lösung geeinigt, erklärten beide Parteien am Donnerstag bei einem Kammertermin vor dem Heidelberger Arbeitsgericht. Die gütliche Einigung sieht vor, dass der Arbeitgeber eine Abfindung zahlt und das Arbeitsverhältnis des Betriebsratsvorsitzenden Bernd Zieger endet.

Zieger hatte nach seiner Kündigung bei der Heidelberger Lebensversicherung vor dem Arbeitsgericht auf Weiterbeschäftigung geklagt. Hintergrund ist, dass die Viridium Holding, zu der die Heidelberger Lebensversicherung gehört, Ende Oktober ihre Standorte neu geordnet hat: Der Kundenservice wurde in Hamburg gebündelt, IT- und Querschnittsaufgaben, die bislang in Heidelberg erbracht wurden, am Sitz der Gruppe in Neu-Isenburg angesiedelt. Der Standort hier wurde für den größten Teil der Belegschaft geschlossen, davon betroffen waren der Gewerkschaft Verdi zufolge rund 120 Mitarbeiter. Ihnen bot das Unternehmen an, sich auf Stellen in Hamburg oder Neu-Isenburg zu bewerben. Eine Übernahme-Garantie gab es Beteiligten zufolge jedoch nicht. Laut Verdi Rhein-Neckar wechselte lediglich ein Teil der Heidelberger Belegschaft.

Auch Zieger bewarb sich auf eine Stelle in Neu-Isenburg, erhielt jedoch eine Absage – obwohl er seiner Ansicht nach über die nötigen Voraussetzungen verfügt hätte. Dem widersprachen die Vertreter der Gegenseite bei einem Gütetermin im November vehement: Zieger habe zu der Stelle einfach nicht gepasst.

Sein Anwalt sah in der Verlagerung nach Neu-Isenburg einen Teilbetriebsübergang. Das hieße, dass der neue Betriebsinhaber alle Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen übernähme – Ziegers Beschäftigung also fortbestünde. Auch in diesem Punkt war die Gegenseite anderer Ansicht.

Diese Frage muss das Arbeitsgericht nun jedoch nicht mehr klären. Mit der Einigung ist das Verfahren in diesem Fall beendet.

Heidelberg. Hat Bernd Zieger keinen Job mehr, weil er sich jahrelang im Betriebsrat engagiert hat – wie er meint? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun – wie sein ehemaliger Arbeitgeber beteuert? Das soll derzeit vor einer Heidelberger Kammer des Mannheimer Arbeitsgerichts geklärt werden. Dort klagt Zieger auf Weiterbeschäftigung bei der Heidelberger Lebensversicherung.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist, dass die Viridium Holding, zu der die Heidelberger Lebensversicherung und die Mannheimer Entis Lebensversicherung gehören, Ende Oktober ihre Standorte neu geordnet hat: Der Kundenservice wurde in Hamburg gebündelt, IT- und Querschnittsaufgaben, die bislang in Heidelberg und Mannheim erbracht wurden, am Sitz der Gruppe in Neu-Isenburg angesiedelt. Die Standorte in Heidelberg und Mannheim schlossen für den größten Teil der Belegschaft. Der Gewerkschaft Verdi zufolge betraf das in Heidelberg rund 120 Mitarbeiter. Ihnen bot das Unternehmen an, sich auf Stellen in Hamburg oder Neu-Isenburg zu bewerben. Eine Übernahme-Garantie gab es Beteiligten zufolge jedoch nicht. Laut Verdi Rhein-Neckar wechselte lediglich ein Teil der Heidelberger Belegschaft: "Nur 41 wurden bei der Vergabe von Stellen berücksichtigt", heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Dienstag.

Auch Zieger, der damalige Betriebsratsvorsitzende der Heidelberger Lebensversicherung, bewarb sich auf eine Stelle in Neu-Isenburg, erhielt nach einem Bewerbungsgespräch jedoch eine Absage – obwohl er seiner Ansicht nach durchaus über die nötigen Voraussetzungen für den Job verfügt hätte. Ziegers Schlussfolgerung: Man habe ihn als Betriebsratsmitglied nicht einstellen wollen.

Dem widersprechen die Vertreter der Gegenseite beim Gütetermin am Dienstag vehement: Zieger habe zu der Stelle einfach nicht gepasst, erklärt der Rechtsanwalt, der den Arbeitgeber vor Gericht vertritt. Zumal er vor seiner Freistellung als Betriebsratsvorsitzender in einem vollkommen anderen Ressort tätig gewesen sei.

In der Abteilung in Neu-Isenburg, in der Zieger arbeiten wollte, wurden den Angaben der Arbeitgebervertreter zufolge vier der ehemaligen Heidelberger Mitarbeiter eingestellt. "Sie hatten die Eignung und die Erfahrung in diesem Bereich." Bei Zieger sei das anders gewesen. "Mit seiner Betriebsratstätigkeit hat das nichts zu tun", beteuern die Unternehmensvertreter immer wieder.

Seit 2012 war Zieger als Vorsitzender der Arbeitnehmervertretung von seiner beruflichen Tätigkeit freigestellt. Der Job, den er vorher hatte, sei dem ähnlich gewesen, um den er sich nun beworben habe, meint er. "Natürlich kann es sein, dass ich gewisse Nachteile habe durch die zehnjährige Betriebsratstätigkeit", sagt Zieger. "Ich denke aber, das darf mir nicht zur Last gelegt werden." Auch sein Anwalt weist darauf hin, dass ein Arbeitgeber einem Betriebsratsmitglied, wenn es nicht mehr freigestellt ist, laut Betriebsverfassungsgesetz Gelegenheit geben muss, die berufliche Entwicklung nachzuholen, die es in dieser Zeit wegen der Freistellung verpasst hat.

Zudem genießt ein Betriebsrat in Deutschland ein Sonderkündigungsrecht: Eine Entlassung ist nur möglich, wenn er seine Arbeitnehmerpflichten schwerwiegend verletzt und dem Arbeitgeber eine weitere Zusammenarbeit nicht zumutbar ist. In Ziegers Fall aber greift dieses Recht aus Sicht des Arbeitgebers nicht. Als Grund führt der Rechtsanwalt an, dass der Betrieb in Heidelberg Ende Oktober stillgelegt wurde und alle Arbeitsplätze weggefallen sind. Da auch der Gemeinschaftsbetrieb mit der Schwestergesellschaft aufgelöst worden sei, bestehe auch dort keine Verpflichtung, den Kläger weiter zu beschäftigen.

Ziegers Anwalt hingegen sieht in der Verlagerung nach Neu-Isenburg einen Teilbetriebsübergang. Das hieße, dass der neue Betriebsinhaber alle Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen übernähme – Ziegers Beschäftigung also fortbestünde. "Er hat einen Anspruch darauf, dass man ihn bei der Besetzung der Stellen in Neu-Isenburg berücksichtigt", folgert der Anwalt.

Auf Anregung von Richter Daniel Obst macht der Arbeitgeber Zieger ein Vergleichsangebot, das der Kläger und sein Rechtsbeistand nun überdenken. Einigen sich die Parteien nicht, steht voraussichtlich im Februar ein Kammertermin an.

Heidelberg. Die Verlagerung der Heidelberger Lebensversicherung an Standorte in Hamburg und Neu-Isenburg hat juristische Folgen: Der Betriebsratsvorsitzende Bernd Zieger hat beim Arbeitsgericht in Heidelberg eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Zwar habe er sich an einem der neuen Standorte um eine Stelle beworben, jedoch eine Absage erhalten, erklärte er am Donnerstag. Daher klage er nun auf Weiterbeschäftigung.

Im April hatte die Viridium Holding, zu der sowohl die Heidelberger Lebensversicherung als auch die Mannheimer Entis Lebensversicherung gehören, angekündigt, die Standorte in Heidelberg und Mannheim für den größten Teil der Belegschaft schließen zu wollen. Der Kundenservice wird am größten Servicestandort der Gruppe in Hamburg gebündelt, IT- und Querschnittsaufgaben, die bislang in Heidelberg und Mannheim erbracht wurden, sollen am Sitz der Gruppe in Neu-Isenburg angesiedelt werden. Betroffen von der Verlagerung sind laut Unternehmen an beiden Standorten rund 130 Mitarbeiter im Kundenservice und 40 in IT und Querschnittsfunktionen. Lediglich 40 Mitarbeiter, die im Auftrag von Scottish Widows Bestände in Deutschland und Österreich verwalten, bleiben weiterhin in Heidelberg.

Es handle sich nicht um eine Personalabbaumaßnahme, betonte Unternehmenssprecher Heiner Reiners im April. "Die Personalkapazitäten werden jeweils in ähnlicher Größenordnung am Standort Hamburg sowie in Neu-Isenburg wieder aufgebaut." Den Mitarbeitern in Mannheim und Heidelberg wurde angeboten, sich auf Stellen an diesen beiden Standorten zu bewerben. Eine Übernahmegarantie gab es ihnen zufolge jedoch nicht.

Von den Betroffenen in Heidelberg und Mannheim wechseln nun 55 nach Neu-Isenburg und Hamburg, wie der Sprecher am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. 96 verlassen die Unternehmen demnach auf der Grundlage von Aufhebungsverträgen. Bereits Ende Juni war dem Sprecher zufolge für beide Betriebe ein Interessenausgleich und ein Sozialplan abgeschlossen worden. "Lediglich in zwei einzelnen Fällen konnte noch keine abschließende Lösung gefunden werden", so Reiners.

Allerdings hätten längst nicht alle die Chance gehabt, bei der Verlagerung mitzugehen, hieß es aus dem Umfeld des Unternehmens. Ein Teil der Kollegen, die sich auf Stellen in Hamburg oder Neu-Isenburg beworben hätten, sei leer ausgegangen, war zu hören.

So wie der Betriebsratsvorsitzende Zieger, der sich seinen Angaben nach an einem der anderen Standorte beworben hatte, aber keine Stelle dort bekam. Er fühle sich benachteiligt, erklärte er am Donnerstag. Daher habe er eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Ein Gütetermin soll im Oktober stattfinden.

Die Viridium Holding mit Sitz in Neu-Isenburg verwaltet und wickelt Lebensversicherungs-Altbestände ab. Eigenen Angaben zufolge betreut Viridium derzeit rund vier Millionen Verträge. Gegründet wurde die Holding 2013/14 von Cinven und Hannover Rück. Zunächst erwarb sie die Heidelberger Lebensversicherung, die ihr Neugeschäft 2014 eingestellt hat und sich nur noch auf die bestehenden Kunden konzentriert.

Später kamen Skandia, Generali (heute Proxalto) und Entis hinzu, die Lebensversicherungsverträge der ehemaligen Mannheimer Lebensversicherung betreut. Die Gruppe stehe an einer entscheidenden Wegmarke, daher sei das Standortkonzept überprüft worden, hieß es in einer internen Präsentation, mit der die Verlagerungspläne angekündigt worden waren. Durch Heterogenität in Strukturen und Prozessen gebe es Reibungsverluste. Nun würden wesentliche Aufgaben und Funktionen zentralisiert.

Die Heidelberger Leben wurde 1991 als MLP Lebensversicherung gegründet. 2005 ging das Unternehmen an die Halifax Bank of Scotland (HBOS) über; 2013 für rund 300 Millionen Euro an den Finanzinvestor Cinven und der Hannover Rück.