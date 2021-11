Luftbild vom Großkraftwerk Mannheim (GKM): Der größte Energiestandort in Baden-Württemberg. Foto: dpa

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Euphorie war groß im Jahr 2009. Mit dem Block 9 des Großkraftwerks Mannheim (GKM) wollte man den saubersten Kohlekraftwerksblock Europas erstellen. Doch die Zeiten ändern sich und sauber ist heute nicht mehr sauber genug. Der Kohleausstieg wurde beschlossen und spätestens 2038 wird das GKM vom Netz gehen. Klimaaktivisten und Umweltverbände fordern ein Ende bereits 2030. Und auch die künftigen Regierungsparteien im Bund sind sich einig, dass der Ausstieg möglichst auf 2030 vorgezogen werden soll. Als Kompensation soll der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden.

Doch das GKM ist der größte Energiestandort (Strom und Fernwärme) in Baden-Württemberg. Es ist ein ein Gemeinschaftskraftwerk der RWE Generation SE, der EnBW Energie Baden-Württemberg und der MVV RHE GmbH. Das Steinkohlekraftwerk erzeugt Strom für rund 2,5 Millionen Menschen, Gewerbe und Industrie sowie Fernwärme für rund 120.000 Haushalte in Mannheim und der Region. Für die deutsche Bahn ist das GKM zudem ein bedeutender Lieferant von Einphasenbahnstrom.

Doch die MVV Energie, das Mannheimer Energieversorgungsunternehmen, arbeitet daran, ihre Fernwärme "grün" zu machen. Ein erster Schritt war die Anbindung des Müllkraftwerks auf der Friesenheimer Insel, landläufig als Müllverbrennungsanlage bezeichnet, im Jahr 2020 an das Fernwärmenetz. Sie deckt 30 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs ab.

In den Sommermonaten reicht die gewonnene Wärme komplett aus. Doch das ist nur eine der Bestrebungen, welche die MVV Energie in Angriff genommen hat, um das Pariser Klimaabkommen zu unterstützen, das das Ziel verfolgt, die weltweite Erhöhung der Temperatur gegenüber dem nichtindustriellen Zeitalter auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Erst im Oktober hatte der Vorstandsvorsitzende der MVV, Georg Müller, das so genannte "Mannheimer Modell" vorgestellt.

Es sieht vor, den CO2-Ausstoß der MVV Energie bis 2030 um 80 Prozent gegenüber dem Jahr 2018 senken. Ein bedeutendes Kernstück dieser Strategie nennt Müller "die Wärmewende": Man werde noch in diesem Jahrzehnt den Fernwärmebereich in Mannheim und der Region klimaneutral stellen.

Ab 2024 wird ein neues Biomassekraftwerk Fernwärme beisteuern. Zwei zusätzliche Biogas-Heizwerke am Rheinufer in Neckarau, die nur für den Notfall an besonders kalten Tagen einspringen sollen, werden gebaut. Erweitert wird das Fernwärme-Portfolio durch eine Flusswärmepumpe im Rhein, die zusätzlich Wärme für das Fernwärmenetz zur Verfügung stellt.

Am GKM gibt es heute schon eine Infrastruktur zur Wasserentnahme und die Temperaturen des Rheins sinken selbst im Winter selten unter fünf Grad Celsius. Damit sei der Fluss im Vergleich zur Umgebungstemperatur eine leistungsfähige Wärmequelle, heißt es bei der MVV. Das Potenzial für Flusswärme sei in Deutschland noch längst nicht erschlossen.

Weitere Biomasse- und Biomethananlagen sollen ihren Teil zur grünen Wärmeversorgung beisteuern. Und letztlich beteiligt sich die MVV Energie auch an der Suche nach Standorten für die – nicht unumstrittene – Tiefengeothermie im Suchfeld Hardt, das weite Teile unserer Region umfasst.

Bis 2040 will die MVV ihren CO2-Fußabdruck nicht nur verringern, sondern klimapositiv werden. Dazu soll auch die Technologie der CO2-Abschei-dung und -lagerung voran getrieben werden. Gerade hat ein Verbund internationaler NGO´s (Science Based Targets Intitiative) die Klimaschutzziele der MVV bestätigt.

Demnach stehen diese Ziele im Einklang mit dem Pariser 1,5 Grad-Ziel. Die MVV ist damit das erste deutsche Energieunternehmen, das von der Organisation testiert wird. Zudem unterstützte der Energieversorger Klimaschutzaktionspläne 2020 und 2030 der Stadt Mannheim.