Wiesloch. (mk) Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP steigt in großem Stil in das Geschäft mit Gewerbe- und Industrieversicherungen ein. Man habe einen Vertrag über den vollständigen Erwerb der RVM Versicherungsmakler GmbH in Eningen bei Reutlingen abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Montag in Wiesloch mit. MLP hatte bereits im Januar über aussichtsreiche Verhandlungen berichtet.

Mit der Transaktion baue MLP die Marktposition für Gewerbe- und Industrieversicherungen strategisch aus und lege die Basis für weitere Zukäufe von mittelständisch geprägten Marktteilnehmern in diesem Beratungsfeld. Der Gesamtkaufpreis liege im mittleren zweistelligen Millionenbereich, hieß es. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte eine Zahlung zwischen 40 und 50 Millionen Euro für wahrscheinlich gehalten.

RVM ist den Angaben zufolge ein Industrieversicherungsmakler mit Fokus auf mittelständische Kunden. Rund 200 Mitarbeiter betreuen mehr als 2500 Unternehmen. Das Unternehmen hat 2019 einen Umsatz von knapp 19 Millionen Euro erzielt.

MLP erwarte ab dem ersten vollen Geschäftsjahr (2022) einen mittleren einstelligen EBIT-Beitrag aus dem neuen Segment Industrieversicherungsmakler, dem nach Vollzug der Transaktion in einem ersten Schritt RVM angehören wird. Die Umsetzung des Vorhabens solle planmäßig im zweiten Quartal 2021 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2021 vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörde erfolgen. Für die mehr als 2500 Bestandskunden, die mit RVM zusammenarbeiten, sei Kontinuität sichergestellt. Das Unternehmen werde unter derselben Marke und vom bewährten Management fortgeführt.