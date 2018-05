Eberbach/Neidenstein. (cum) Die Auseinandersetzung um die neue Gelatine-Fabrik in Neidenstein geht in die nächste Runde. Im Brennpunkt stehen aktuell die Aussagen von Gelinova-Chef Peter Koepff, gleichzeitig Großaktionär beim Eberbacher Gelatine-Weltmarktführer Gelita: Die Protestaktion von rund 100 Gelita-Mitarbeitern gegen das neue Werk sei eine "große Inszenierung" und ein "Versuch, Mitarbeiter mit unrichtigen Informationen medienwirksam zu instrumentalisieren", sagte Koepff am Mittwoch in einem Artikel in dieser Zeitung: "Ich befürchte, dass hier gezielt Ängste der Mitarbeiter geschürt worden sind." Den Hintergrund vermutete er im seit Jahren schwelende Streit unter den Aktionären des Familienunternehmens. Der Eberbacher Betriebsratsratsvorsitzende Norbert Taschinski weist Koepffs Aussagen aber entschieden zurück: Der Protest gegen das neue Werk sei von den Mitarbeitern selbst ausgegangen, nachdem sie vor ein paar Wochen aus der Zeitung vom Spatenstich in Neidenstein erfahren hatten.

"Tatsache ist, dass wir die Hauptversammlung der Aktionäre genutzt haben, weil der Spatenstich erst vier Wochen vorher war", sagt Taschinski. Nur habe der Protest nichts mit dem Aktionärsstreit und einer "Instrumentalisierung" zu tun gehabt, sondern mit den Befürchtungen der Mitarbeiter, die auf ihn zugekommen seien. Im neuen Gelinova-Werk in Neidenstein sollen rund 35 Arbeitsplätze entstehen.

Produziert werden sollen dort, wie Koepff sagt, Biofolien nach einem von ihm und anderen Mitarbeitern zu seiner aktiven Gelita-Zeit entwickelten Patent. Der Eberbacher Gelatine-Hersteller habe an der Nutzung kein Interesse gezeigt und ihm das Patent übertragen. Laut Taschinski waren solche Folien bei Gelita Anfang der 90er Jahre mal im Gespräch, seien aber nicht weiterverfolgt worden. Peter Koepff sieht in den Folien aus Proteinen und pflanzlichen Geliermitteln eine Chance, Kunststofffolien umweltfreundlich ersetzen zu können.

Daneben soll in Neidenstein aber wie in Eberbach auch noch Blattgelatine produziert werden; laut Koepff nur in kleinen Mengen und um das neue Werk auslasten zu können, bis das Geschäft mit den Biofolien richtig laufe. Eine Bedrohung für den Weltmarktführer in Eberbach lasse sich ihm zufolge daraus aber nicht "konstruieren".

Gelita-Betriebsrat Taschinski sieht das anders: "Um 35 Mitarbeiter bezahlen zu können, reicht es nicht, nur 50 Tonnen Blattgelatine auf den Markt werfen." Dazu seien die Gewinnmargen in diesem Geschäft zu gering. In Eberbach werden im Jahr rund 1800 Tonnen Blattgelatine produziert. Laut Taschinski hängen daran fast 100 der rund 600 Arbeitsplätze: "Wir müssen davon ausgehen, dass das in Neidenstein nicht nur 50, 100 oder 200 Tonnen sein werden." Dann sei es aber, wie auch viele seiner Kollegen befürchteten, eben doch Konkurrenz durch den Aktionär aus dem eigenen Haus und eine Gefahr für die Arbeitsplätze in Eberbach.

Auch Koepffs Aussage, seine Pläne mit Gelinova seien seit September 2015 bekannt gewesen, nimmt Taschinski aufs Korn: "Dem Betriebsrat ist gar nichts bekannt gewesen", entgegnet er. Erfahren habe er von möglichen Gelinova-Plänen über Umwege und Buschtrommeln: Nämlich im vorigen Jahr, als für die Eberbacher Gelita ein neuer Blatttrockner bestellt worden sei und es dann von Seiten der Firma geheißen habe, dass Peter Koepff dort vor kurzem auch schon einen bestellt habe. "Aber da wir nicht wussten ob für China, Indien oder sonstwo, haben wir dem keine Bedeutung beigemessen", sagt Taschinski.

In einem scheinen sich die beiden aber einig: Es soll bald ein Gespräch zwischen dem Aktionär, der ein Drittel der Gelita-Aktien hält, und dem Betriebsrat geben. Koepff hatte das in der Hauptversammlung gegenüber den Arbeitnehmervertretern angekündigt und tags darauf dazu per Fax eingeladen. Der deutsche Gesamtbetriebsratsvorsitzende Werner Klose war vorige Woche noch im Urlaub, hat aber gemeinsam mit Taschinski in einem Schreiben geantwortet. Am Freitag sollte es bei Koepff eingehen. Nun müsste nur noch ein Termin gefunden werden, "an einem neutralen Ort", wie Taschinski sagt.