Von Barbara Klauß

Eberbach. Sie streiten um Einfluss und um Geld; seit Jahren gibt es millionenschwere Klagen und Widerklagen, die oft durch mehrere Instanzen gehen: Lange schon liegen bei Gelita, einem der größten Gelatinehersteller weltweit mit Sitz im beschaulichen Eberbach am Neckar, verschiedene Stämme der Eigentümerfamilie im erbitterten Clinch. Anfang des Jahres gab es wieder einmal eine Gerichtsentscheidung. Nun können zumindest ehemalige Manager des Unternehmens, denen die Zahlung eines Millionen-Schadensersatzes drohte, aufatmen. Doch der Familienzwist ist damit längst nicht ausgeräumt. Noch laufen verschiedene Gerichtsverfahren. Ein Überblick:

> Das Unternehmen: Gelita zählt zu den wichtigsten Anbietern von Gelatine und Kollagen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt eigenen Angaben zufolge insgesamt mehr als 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und machte im Jahr 2019 knapp 750 Millionen Euro Umsatz.

Der Gelatinehersteller ist ein Familienunternehmen und noch immer im Besitz verschiedener Stämme, die allerdings heillos zerstritten sind. Zum einen ist da die Familie von Peter Koepff, Sohn des Unternehmensgründers Heinrich Koepff und dessen erster Frau. Sie hält rund ein Drittel der Anteile. Mehrheitsaktionär ist Philipp Koepff, ein Enkel von Heinrich Koepff. Er erwarb 2011 ein großes Aktienpaket von einem dritten Familienstamm, der auf Benita Koepff zurückgeht, einer Tochter der zweiten Frau von Heinrich Koepff.

> Der Hintergrund: Etwa zur gleichen Zeit verkaufte Gelita seine Beteiligung am Gelatinekapsel-Hersteller R.P. Scherer. Aus Sicht von Peter Koepff diente der Verkauf unter anderem dazu, seinem Neffen Philipp Koepff durch die Zahlung einer Sonderdividende den Erwerb der großen Aktienpakete zu ermöglichen – und so zum Mehrheitsaktionär zu werden. Zudem ging Peter Koepff davon aus, dass die Beteiligung mit 43 Millionen Euro deutlich unter Wert verkauft worden sei. Vor Gericht war später die Rede von einem "gemeinsamen Plan", in den neben Philipp Koepff auch Aufsichtsräte und Vorstandsmitglieder eingebunden gewesen sein sollten.

Daher stellte Peter Koepff 2014 den Antrag, einen so genannten "besonderen Vertreter" zu berufen, der später im Namen der Gelita AG Klage erhob: Rund 40 Millionen Euro Schadensersatz forderte der Rechtsanwalt von ehemaligen Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie vom heutigen Hauptaktionär.

Das Landgericht in Heidelberg wies die Klage im Jahr 2017 jedoch ab. Die Beteiligung sei nicht unter Wert verkauft worden, erklärten die Richter damals. Der Verkauf habe zur Strategie des Unternehmens gepasst, Pflichtverletzungen durch den Vorstand und den Aufsichtsrat seien ausgeschlossen, so die Richter. Auch einen gemeinsamen "Plan" der Beklagten erachteten sie als unplausibel. Er sei "ins Blaue hinein" behauptet worden, hieß es.

Gegen dieses Urteil legte der besondere Vertreter Berufung ein, der Fall landete vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe. Dort ist kürzlich ein Urteil gefallen.

> Aktuelle Entscheidung des OLG: Zwei frühere Vorstände, vier ehemalige Aufsichtsräte und der Hauptaktionär der Gelita AG müssen demnach keinen Schadensersatz zahlen. Damit bestätigte die 11. Zivilkammer des OLG das Urteil des Landgerichts Heidelberg. Aufatmen können nach dieser Entscheidung vor allem die beiden ehemaligen Gelita-Manager: Die gegen sie gerichtete Klage sei unbegründet, heißt es im 107 Seiten langen Urteil: "Zu Recht hat das Landgericht einen Schadensersatzanspruch der Klägerin gegen die beiden Vorstandsmitglieder verneint." Unter anderem teile der Senat "vollumfänglich" die Einschätzung, dass die beiden Beklagten "frei von finanziellen Eigeninteressen und Fremdinteressen" gehandelt hätten.

Und auch die Karlsruher Richter vermochten sich nicht von einem "Gesamtplan" zu überzeugen. Dem Gutachten einer Wirtschaftsprüferin folgend geht der Senat davon aus, dass der Verkauf der Unternehmensanteile zu wirtschaftlich mindestens vertretbaren Konditionen erfolgte. Eine Revision ließ das OLG nicht zu. Vorstand und Aufsichtsrat der Gelita AG begrüßten die Entscheidung des Gerichts.

> Weiterer Streit: Allerdings läuft in dieser Sache noch eine Teilklage vor einer anderen Kammer des OLG Karlsruhe. Dabei geht es einem Gerichtssprecher zufolge um 10 Millionen Euro Schadensersatz. Noch ist nichts entschieden, doch wurde dort die selbe Gutachterin gehört wie in dem abgeschlossenen Verfahren.

Außerdem gibt es dem Sprecher zufolge einen weiteren Rechtsstreit vor dem OLG. In diesem Fall erhebt Gelita Ansprüche gegen einen anderen besonderen Vertreter. Dieser sollte ebenfalls im Auftrag von Minderheitsaktionären Ansprüche wegen angeblich zu Unrecht bezogener Dividenden gegen Anteilseigner und den Vorstand prüfen. Schließlich klagte der Vertreter auf Zahlungen von 15,5 Millionen Euro. Die Klage wurde in erster und zweiter Instanz als unzulässig abgewiesen, da der Mann aus Sicht der Richter kein Mandat für die Klage hatte.

Anschließend zog Gelita vor Gericht. Der besondere Vertreter in diesem Fall habe das Unternehmen mit einer "konstruierten Klage" überzogen und dem Unternehmen Schaden in Millionenhöhe zugefügt, hieß es. In diesem Komplex wird demnächst eine Entscheidung erwartet.

Ob dem anderen besonderen Vertreter nach der Niederlage vor dem OLG nun seinerseits eine Klage droht, dazu äußerte sich Gelita auf Anfrage nicht.

Update: Mittwoch, 4. Mai 2022, 20.02 Uhr

Klage auf Schadenersatz erneut abgewiesen

Von Matthias Kros

Karlsruhe/Eberbach. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe hat einen vorläufigen Schlussstrich unter den erbitterten Streit beim weltgrößten Gelatine-Hersteller Gelita mit Sitz in Eberbach gezogen. Der 11. Zivilsenat wies in seinem Urteil vom 8. April 2022 eine Schadenersatzklage des sogenannten "Besonderen Vertreters" Rechtsanwalt Matthias Schüppen über insgesamt rund 39,5 Millionen Euro gegen ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie den Mehrheitsaktionär Philipp Koepff in zweiter Instanz ab. Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Mittwoch in Karlsruhe. Eine Revision sei nicht zugelassen. Wegen des hohen Streitwertes sei dagegen allerdings eine Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof (BGH) möglich.

Der zugrundeliegende Fall liegt schon über zehn Jahre zurück und beschäftigt seither immer wieder die Gerichte. Die Kosten für das Unternehmen gehen dafür bereits in die Millionen. Entzündet hatte sich der Streit an dem Verkauf eines 49-Prozent-Anteils an R.P. Scherer, einem Hersteller von Gelatine-Kapseln für die Pharmaindustrie im Jahr 2012. Käufer war damals der US-Konzern Catalent, der zuvor bereits Mitgesellschafter gewesen war. Gestritten wird seither darüber, ob der von Gelita erzielte Kaufpreis von 43 Millionen Euro wirklich angemessen war. Die Minderheitsaktionäre der Eberbacher glauben, dass die Anteile rund 80 Millionen Euro und damit fast doppelt so viel Wert seien und werfen dem Mehrheitsaktionär Philipp Koepff in diesem Zusammenhang vor, mit dem Verkauf nur auf eine hohe Sonderdividende aus gewesen zu sein. Ihrer Meinung nach war der Verkauf schlecht vorbereitet worden. Der Kaufpreis soll schon festgelegt worden sein, ohne dass eine fundierte Unternehmensbewertung vorgelegen habe.

Um die Umstände des Beteiligungsverkaufs zu untersuchen und ihren Vorwürfen nachzugehen, setzten die Minderheitsaktionäre in der Folge mit dem Rechtsanwalt Matthias Schüppen eine Art "Sonderermittler" ein. Dieser "Besondere Vertreter" reichte entsprechende Schadenersatzklagen beim Landgericht Heidelberg ein.

In zweiter Instanz entschied nun das OLG Karlsruhe, dass die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der Gelita AG beim Verkauf der R.P. Scherer ihre Sorgfaltspflichten vollumfänglich wahrgenommen hätten und zudem kein Schaden der Gelita AG festgestellt werden könne. Das OLG folge in seinem Urteil den Feststellungen einer eingesetzten Sachverständigen, erklärte der Gerichtssprecher am Mittwoch. Danach habe der im Rahmen des Verkaufs für die R.P. Scherer erzielte Kaufpreis sogar am oberen Ende der ermittelten Werte gelegen. Auch eine Einflussnahme des Mehrheitsaktionärs Philipp Koepff auf die Organmitglieder im Rahmen des Verkaufs der Beteiligung habe das OLG nicht feststellen können.

In einer Presseinformation vom Mittwoch begrüßten Vorstand und Aufsichtsrat der Gelita AG das OLG-Urteil. Diese Teilklage des "Besonderen Vertreters" Schüppen sei somit "auch in der zweiten Instanz vollumfänglich abgewiesen" worden. Der Rechtsstreit ist damit allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen: Über eine weitere Teilklage in gleicher Sache über einen Betrag in Höhe von 10 Millionen Euro gegen ehemalige Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder muss das OLG Karlsruhe noch entscheiden.

Die Gelita Gruppe ist nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller von Kollagenproteinen weltweit und mit mehr als 21 Standorten auf allen Kontinenten vertreten. Kollagenproteine finden als Gelatine Verwendung in der Herstellung von Lebensmitteln, pharmazeutischen Produkten und technischen Anwendungen. Gelita beschäftigt rund 2500 Mitarbeiter, rund 650 davon in Eberbach. 2018 machte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 696 Millionen Euro.