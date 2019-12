Die Freudenberg-Firmenzentrale in Weinheim. Foto: Dorn

Weinheim. (web) Die Krise der deutschen Automobilindustrie ist in Weinheim angekommen. Das wurde den Mitarbeitern der Freudenberg-Geschäftsgruppe Sealing Technologies (FST) am Dienstag bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt. Im Verlauf der Zusammenkünfte – wegen des Schichtbetriebs werden Betriebsversammlungen in der Regel auf mehrere Termine verteilt – gab der Arbeitgeber als Zielmarke die Streichung von 195 Jobs aus. Das bestätigte Cornelia Buchta-Noack, Leiterin der Unternehmenskommunikation, im RNZ-Gespräch. Die entsprechenden Umstrukturierungen hätten sowohl konjunkturelle als auch strategische Gründe.

Sie betont indes, dass die Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite noch bevorstehen und vermutlich erst im neuen Jahr an Fahrt aufnehmen. Der Betriebsrat habe bereits angeboten, eine eigentlich vereinbarte Erhöhung der Tarife um 2,6 Prozent auszusetzen. Im Gegenzug müsse die Arbeitgeberseite aber ein Zukunftskonzept für den FST-Standort Weinheim auf den Tisch legen.

Die Verhandlungen würden vonseiten des Arbeitgebers als offener Prozess verstanden, versichert Unternehmenssprecherin Buchta-Noack: „Die Leitfrage ist, wie wir uns besser auf die konjunkturelle Lage einstellen können.“ Der Dichtungshersteller FST beschäftigt in Weinheim rund 1500 Menschen. Dies ist ein knappes Drittel aller Freudenberg-Arbeitnehmer am Standort. FST produziert unter anderem Dichtungen für verschiedene Auftraggeber. Ein erheblicher Anteil entfällt auf die Automobilindustrie: Laut Buchta-Noack werden über 50 Prozent des Umsatzes von FST über diese Branche generiert. Wenn die Autokonjunktur leidet, wirke sich dies auf die Ertragslage aus.