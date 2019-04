Von Thomas Veigel

Weinheim. Die Autoindustrie steht unter Strom. Die Elektromobilität verändert die wichtigste deutsche Branche - zumindest in Bezug auf die strategische Ausrichtung. VW setzt voll auf die Batterie, Daimler und BMW halten sich noch andere Optionen offen. Das Weinheimer Familienunternehmen Freudenberg, einer der größten und wichtigsten Automobilzulieferer, sieht sich für alle Fälle gerüstet: "Wir sind in der Lage, alle unsere Kunden zu unterstützen, egal welchen Antrieb sie bauen", sagte Vorstandssprecher Mohsen Sohi am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz.

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen des Freudenberg Konzerns im Geschäftsjahr 2018 (Vorjahreszahlen in Klammern). > Umsatz: 9,45 (9,34) Mrd € > Betriebsergebnis (Ebit): 829 (798) Mio € > Jahresüberschuss: 602 (700) Mio € > Nettoverschuldung: 705 (800) Mio € > Gewinnrücklagen: 4,4 (4,0) Mrd € > Eigenkapitalquote: 51,9 (47,4) % > Mitarbeiter: 49.137.( 47.653 ) davon Deutschland: 12.176.( 11.472 ) davon Weinheim: 4724 (4630)

Wie Technologievorstand Tilman Krach erläuterte, rechnet Freudenberg erst ab 2025 mit einem bedeutenden Anteil batteriebetriebener Autos und Plug-in Hybride - bei einer globalen Produktion von 103 Millionen Autos. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 wurden 88 Millionen Autos gebaut. Ab 2040 wächst nach dieser Projektion auch der Anteil der Brennstoffzellen-Fahrzeuge, Verbrenner sieht Freudenberg dann in der Minderheit. 2050 rechnet Freudenberg mit einer weltweiten Produktion von 140 Millionen Autos. Die Hälfte hätte dann einen Batterieantrieb, 40 Prozent eine Brennstoffzelle und nur noch zehn Prozent hätten Verbrennungsmotoren.

Freudenberg ist so breit aufgestellt, dass neben den bestehenden Dichtungs- und Schwingungskomponenten innovative Technologien für alle Antriebsarten bereits produziert oder entwickelt werden. Das reicht von Leichtbaulösungen und emissionsreduzierenden Teilen für Verbrennungsmotoren über Batteriesysteme, Simmerringe mit elektrisch leitendem Fluss oder Luftfedersystemen für die batteriekühlende Höhenregulierung für Elektroautos bis zu Filtern und einigen weiteren Komponenten für Brennstoffzellenfahrzeuge.

In den USA hat sich Freudenberg die Mehrheit an Xalt Energy gesichert, einem Hersteller von großformatigen Batteriezellen für schwere Nutzfahrzeuge und Schiffe. Ein Einstieg in die Batteriezellenfertigung für Pkw ist nicht geplant.

Seit Jahren ist Freudenberg auf der Suche nach einer Akquisitionsmöglichkeit der größeren Art, drei bis vier Milliarden Euro könne man ausgeben, sagte Mohsen Sohi gestern. Sie werde in jedem Fall außerhalb der Autoindustrie stattfinden, um die Abhängigkeit von dieser Branche zu verringern. 44 Prozent des Umsatzes macht Freudenberg als Erstausrüster der Autoindustrie. Man habe auch schon viele gute Geschäfte gefunden, aber die Preise für Unternehmen seien immer noch zu hoch, weil die Zinsen so niedrig seien.

Mit dem Geschäftsjahr 2018 zeigte sich der Vorstand zufrieden. Trotz der wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten sei 2018 strategisch und operativ erfolgreich gewesen.

Das um 100 Millionen Euro verringerte Konzernergebnis begründete Vorstandssprecher Mohsen Sohi mit geringeren Beteiligungserträgen und einmaligen Steuererträgen im Vorjahr wegen der US-Steuerreform.

Der Gewinnrückgang führt auch zu einer geringeren Ausschüttung: An die rund 320 Familiengesellschafter und andere Anteilseigner werden rund 140 Millionen Euro ausgezahlt, im vergangenen Jahr waren es rund zehn Millionen Euro mehr.