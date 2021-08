Von Barbara Klauß

Mannheim. Mit hängenden Schultern betritt der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der SAP SE einen Verhandlungssaal im Mannheimer Arbeitsgericht. Dort will er sich gegen die außerordentliche Kündigung wehren, die SAP Anfang Juli ausgesprochen hat. Der Softwarekonzern wirft dem Ex-Betriebsratschef vor, interne Protokolle gefälscht, E-Mails manipuliert und unterdrückt zu haben, um so einem damaligen Betriebsratskollegen zu helfen, gegen den wegen Betrugsverdachts ermittelt wurde.

Die Eingriffe in bestimmte Dokumente habe sein Mandant eingeräumt, erklärt Rechtsanwalt René von Wickede, als die Kündigungsschutzklage am Mittwoch beim Gütetermin im Mannheimer Arbeitsgericht verhandelt wird. Zudem habe er sie wieder rückgängig gemacht und sich mehrfach entschuldigt. "Es gab einen sehr ernsthaften Willen, an der Aufklärung mitzuwirken", so von Wickede. Rechtsanwältin Barbara Reinhard, die SAP vertritt, spricht jedoch von einem "ganz erheblichen Fehlverhalten" und von "vollständigem Vertrauensverlust". Eine weitere Zusammenarbeit hält sie für nicht zumutbar.

Hintergrund des Streits ist eine interne Untersuchung gegen einen ehemaligen SAP-Mitarbeiter, der ebenso wie der Kläger sowohl Mitglied des Betriebs- als auch des Aufsichtsrats des Softwarekonzerns war. Er soll über Jahre hinweg Urlaube nicht oder nur in geringerem Umfang offiziell beantragt haben – aber dennoch im Urlaub gewesen sein und in dieser Zeit auch nicht an Betriebsratssitzungen teilgenommen haben. Gegen diesen Mitarbeiter, der inzwischen sowohl das Unternehmen als auch den Aufsichtsrat verlassen hat, habe daher der dringende Verdacht eines hohen Lohnbetrugs im Raum gestanden, so Anwältin Reinhard.

Um dem nachzugehen, habe SAP den damaligen Betriebsratsvorsitzenden um Unterstützung gebeten. Der habe stattdessen jedoch versucht, den wahrscheinlichen Lohnbetrug durch seinen Kollegen zu verschleiern und Informationen zu dessen tatsächlicher Urlaubsnahme ohne Urlaubsantrag zu unterdrücken, wie es in einem internen Schreiben heißt. Dazu habe er in Daten des Betriebsrats eingegriffen, E-Mails verändert oder aus dessen Postfach gelöscht, bei einem Betriebsratsprotokoll die Seiten mit der Anwesenheitsliste entfernt. Damit habe der Kläger die Ermittlung "erheblich erschwert, verhindert und verzögert", sagt Rechtsanwältin Reinhard vor Gericht. Aus dem Umfeld des Unternehmens heißt es, man sei erschüttert über dieses Verhalten des ehemaligen Mitarbeiters, insbesondere über den Machtmissbrauch seiner Position als Betriebsratsvorsitzender.

Sein Verhalten hatte der Mann den internen Unterlagen zufolge mit einem "Augenblicksversagen" erklärt: Er habe seinem Kollegen helfen wollen und mehr oder weniger spontan gehandelt. Das hält Rechtsanwältin Reinhard für wenig glaubhaft, immerhin habe er mehrfach und an verschiedenen Tagen manipuliert.

Der Anwalt des Klägers weist hingegen darauf hin, dass es im Betriebsrat durchaus umstritten gewesen sei, ob man die Daten dem Arbeitgeber für die internen Ermittlungen gegen den Kollegen überhaupt zur Verfügung stellen sollte oder dürfte. Zudem, meint er, gehe es hier um betriebsratsinterne Dokumente – und die seien anders zu würdigen, "nicht im Rahmen einer Kündigung".

Ein Betriebsratsmitglied genießt in Deutschland ein Sonderkündigungsrecht. Eine Kündigung ist nur möglich, wenn der Betroffene seine Arbeitnehmerpflichten schwerwiegend verletzt und dem Arbeitgeber eine weitere Zusammenarbeit nicht zumutbar ist – etwa bei Diebstahl am Arbeitsplatz, bei sexuellen Übergriffen oder bei politischer Agitation. Darüber hinaus muss der Betriebsrat der Kündigung mehrheitlich zustimmen. Das ist in diesem Fall geschehen.

Ob die Kündigung Bestand hat, muss nun das Gericht klären – sofern sich die Parteien nicht vorher noch außergerichtlich einigen. Beim Gütetermin am Mittwoch gelingt jedenfalls keine Annäherung – auch wenn beide Seiten grundsätzlich Gesprächsbereitschaft signalisieren. Den ersten Verhandlungstermin vor der Kammer setzt Richterin Nikola Lustenberger für den 1. Dezember an.

Zuvor wird es noch eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung geben: Der Kläger hatte zwar, kurz vor seiner Kündigung Anfang Juli, seinen Posten als Betriebsratsvorsitzender niedergelegt, sein Aufsichtsratsmandat als Arbeitnehmervertreter aber behalten. Inzwischen hat das Gremium jedoch beim Amtsgericht Mannheim einen Antrag auf Abberufung des Mannes gestellt. Mit einer Entscheidung ist einer Gerichtssprecherin zufolge nicht vor Ende September zu rechnen.

