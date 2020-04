Mannheim/Mainz. (kla/dpa) Rund 725.000 Betriebe haben bei den Arbeitsagenturen Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter angezeigt. Für sehr viele Arbeitnehmer ist es nach Ansicht von Gewerkschaften eine große Herausforderung, mit dem Geld aus der Kurzarbeit zurechtzukommen. Daher fordern sie eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes.

In einigen Branchen wird das Kurzarbeitergeld aufgrund tariflicher Regelungen bereits aufgestockt, etwa in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Doch in nicht-tarifgebundenen Betrieben, in denen die Gehälter ohnehin meist niedriger seien, gebe es oftmals keine Aufstockung durch den Arbeitgeber, so Thomas Hahl, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim. "Wir brauchen deshalb eine Neuregelung zur Aufstockung von Kurzarbeitergeld, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt nicht in existenzielle Nöte kommen", erklärte er.

In manchen Bereichen gebe es Entgelte, bei denen die aktuelle Kurzarbeitergeld-Regelung ohne Aufstockung für viele Beschäftigte einen massiven Entgeltverlust bedeute, der ihnen ein Monatsentgelt unterhalb der Grundsicherung beschere. "Davon kann man in Mannheim und in der Metropolregion kaum leben, geschweige denn die üblichen Lebenshaltungskosten bezahlen." Seit März seien die Arbeitgeber durch Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge bei der Kurzarbeit massiv finanziell entlastet wurden. "Diese Beiträge müssen an die Beschäftigten weitergegeben werden", forderte Hahl.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer begrüßten die Diskussion über eine mögliche Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. "Ich würde mir sehr wünschen, dass es zu einer Aufstockung kommt", sagte Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz.