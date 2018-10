Heidelberg. (dpa) Hohe Energiekosten bremsen den Baustoffkonzern "Heidelberg Cement" aus. Das Unternehmen musste am Donnerstag seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr senken. Das vergleichbare Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen werde 2018 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich sinken, teilte der Konzern am Donnerstag in Heidelberg mit. Bislang war Heidelberg Cement von einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Die Aktie brach im frühen Handel um 8,5 Prozent ein.

Der Baustoffkonzern habe die höheren Energiekosten im Jahresverlauf nur teilweise durch Preiserhöhungen abfedern können, teilte das Unternehmen mit. Zusätzlich belasteten widrige Wetterverhältnisse in den USA die Geschäfte. Die Prognosen zu Umsatz und Absatz bekräftigte Heidelberg Cement. Beim Umsatz war das Management zuletzt von einem moderaten Wachstum ausgegangen. Beide Kennziffern hätten sich in den ersten neun Monaten wie erwartet entwickelt. Auch die Prognose zum Jahresüberschuss bekräftigte Heidelbergcement - dieser soll deutlich steigen.