Von Barbara Klauß

Eppelheim. Der Getränkehersteller Capri-Sun wächst weiter und baut die Produktion am Heimatstandort in Eppelheim deutlich aus: Fast 100 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will das Unternehmen einstellen. Derzeit sind dort bei der Capri-Sun GmbH und der Capri-Sun Vertriebsgesellschaft Unternehmensangaben zufolge mehr als 750 Menschen beschäftigt, knapp 600 davon in der Produktion.

"Das Produktions-Team arbeitet seit Monaten auf Hochtouren", erklärt Christian Kral, Geschäftsführer und Standortleiter in Eppelheim bei Capri-Sun. Zum einen hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Frühjahr die sehr aufwendige Umstellung von den traditionellen Plastik- auf biologisch abbaubare Papiertrinkhalme reibungslos gestemmt. Zum anderen komme die Belegschaft der anhaltend hohe Nachfrage nach den Fruchtsaftgetränken in den charakteristischen Alu-Trinkbeuteln nach.

"Deshalb suchen wir jetzt dringend fast 100 zusätzliche Mitarbeiter", so Kral – vor allem Personen mit technischer Ausbildung, wie etwa Mechatroniker, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Produktion. Entsprechend offensiv wirbt das Unternehmen mit ganzseitigen Anzeigen, Plakaten und in sozialen Netzwerken. Das liege vor allem daran, dass nun innerhalb kurzer Zeit sehr viele ausgebildete Fachkräfte für den Standort gebraucht würden, sagt Kral.

Generell wird es für Unternehmen immer schwieriger, genügend gut ausgebildetes Personal zu finden. Den Fachkräftemangel bezeichnen Wirtschaftsvertreter als die große Herausforderung der Zukunft. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hält den Mangel an geeignetem Personal für die entscheidende Wachstumsbremse für die Konjunktur in Deutschland.

Dass Capri-Sun nun in Eppelheim so viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, liegt Kral zufolge zum einen daran, dass die bereits bestehenden Produktionskapazitäten voll ausgeschöpft werden sollen. Zum anderen macht der geplante Ausbau der Produktion mehr Personal erforderlich: "Wir werden in Kürze vier neue Abfülllinien und zwei neue Anlagen für die Beutelherstellung in Betrieb nehmen", erklärt Kral. Stehen werden sie in bereits vorhandenen Gebäuden auf dem Capri-Sun-Gelände in Eppelheim. Ziel ist es laut Kral, die Produktionskapazitäten sehr kurzfristig aufstocken zu können.

Im März dieses Jahres hatte René Püchner, Geschäftsführer der Capri-Sun Vertriebs GmbH in Eppelheim, erklärt, dass der Heimatstandort an seine Grenzen stoße – und der Getränkehersteller daher weitere Flächen für neue Hallen suche. Dazu, wie es um diese Suche steht, äußerte sich das Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage nicht.

Damals hatte Püchner bereits mitgeteilt, dass die Nachfrage nach Capri-Sun enorm gestiegen sei. Die Maschinen liefen auf Hochtouren, sagte er, die Mitarbeiter führen Sonderschichten und produzierten an fast jedem Wochenende. Er erklärte das unter anderem damit, dass die Menschen in der Corona-Pandemie verstärkt zu den Getränken in der pfandfreien Einwegverpackung griffen.

Doch auch vor der Pandemie habe die Nachfrage bereits angezogen, fügte er hinzu. Rund 500 Millionen Beutel hat Capri-Sun im Jahr vor Corona in Deutschland verkauft. 2020 stieg der Umsatz hier um 18 Prozent auf knapp 100 Millionen Euro, in Österreich und der Schweiz, die auch von Eppelheim aus beliefert werden, um mehr als 30 Prozent. Den Außenumsatz der Gruppe bezifferte Unternehmenschef Roland Weening im Januar auf "zwischen 1,5 und 1,7 Milliarden Dollar" (derzeit etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro). In den kommenden fünf Jahren wolle er den Absatz auf acht Milliarden Trinkpacks jährlich steigern, erklärte Weening damals. Zuletzt wurden etwa sechs Milliarden Folienbeutel pro Jahr verkauft.

Das fortlaufende Wachstum bezeichnet nun auch Geschäftsführer Kral als "erfreulichen Grund für die deutliche Expansion am Standort Eppelheim". Der Absatz der Capri-Sun-Produkte entwickle sich ausgesprochen positiv: "Auch in diesem Jahr werden wir mit einem deutlichen Wachstum gegenüber dem Vorjahr abschließen und rechnen für 2022 mit einer anhaltend hohen Nachfrage."