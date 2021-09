Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Biotechnologieunternehmen Curevac, dessen Hauptaktionär die Heidelberger Dievini Hopp Biotech Holding und damit SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, wird nun doch keinen Impfstoff in Heidelberg produzieren. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Schweizer Partner Celonic sei innerhalb der vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen aufgehoben worden, teilte Curevac am Dienstag in Tübingen mit. Finanzielle Details dazu wurden nicht offengelegt.

Hintergrund sei die schwache Nachfrage nach dem eigenen Covid-19-Impfstoffkandidaten der ersten Generation (CVnCoV), teilte Curevac weiter mit. Der Wirkstoff des Unternehmens zeigte Ende Juni überraschend nur eine Wirksamkeit von 48 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung. Ob er von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen wird, ist deshalb offen. In einem zweiten Anlauf hofft Curvac auf bessere Werte. Dazu soll im vierten Quartal eine Studie zu CV2CoV beginnen, einem gemeinsam mit Glaxosmith Kline entwickelten Covid-19-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation. Das Präparat des Tübinger Unternehmens ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff – wie die von Biontech/Pfizer und Moderna.

Da die eigenen Kapazitäten nicht ausreichten, hatte sich Curevac für die Produktion des Impfstoffs seit dem Frühjahr 2020 ein Partnernetzwerk aufgebaut. Dazu gehört auch die Celonic-Group, die mehr als 100 Millionen Corona-Impfdosen in ihrem Heidelberger Werk herstellen wollte, mehr als 50 Millionen noch dieses Jahr. Dafür hatte Celonic bereits begonnen, entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen. Rund 160 Jobs hatte das Schweizer Unternehmen deshalb versprochen und noch Ende Juni dieses Jahres – also nach Bekanntgabe der schwachen Daten zur Wirksamkeit des Curevac-Impfstoffs – mitgeteilt, die Fertigung werde wie geplant hochgefahren.

Auf RNZ-Nachfrage wollte Celonic-Chef Konstantin Matentzoglu am heutigen Dienstag nichts zu der Pressemitteilung von Curevac hinzufügen. Das Unternehmen hatte allerdings stets betont, dass Celonic die Produktionsplattform auch zur Herstellung von Impfstoffen anderer Hersteller nutzen könne und noch von einem zweiten Impfstoffprojekt in Heidelberg gesprochen. Es ist daher aus heutiger Sicht wahrscheinlich, dass die Schweizer an ihren Plänen für den Standort in Heidelberg im Großen und Ganzen festhalten.

Im Übrigen steht Celonic nicht allein da: Auch die Verträge mit Wacker Chemie in München würden gekündigt, so Curevac. Die Verträge mit Rentschler Biopharma und Novartis blieben dagegen bestehen. Auf Wacker Chemie habe die Kündigung des Vertrags keine größeren Auswirkungen, teilte das Unternehmen in München mit. Für den Geschäftsbereich Wacker Biosolutions habe das keinen wesentlichen Einfluss auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Wacker will die frei werdenden Kapazitäten seiner niederländischen Impfstoffproduktion für andere Kunden nutzen.

Update: Dienstag, 14. September 2021, 16.30 Uhr

