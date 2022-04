Von Barbara Klauß

Mannheim/Karlsruhe. Der Stellenabbau, den der Getränkehersteller Coca-Cola vor wenigen Tagen angekündigt hat, wird nach Auskunft der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auch die Standorte in Mannheim und Karlsruhe treffen. Im Mannheimer Werk, in dem derzeit mehr als 400 Menschen arbeiten, sind demnach 37 Beschäftigte von dem Plan des Unternehmens betroffen, in Karlsruhe, wo mehr als 200 Menschen beschäftigt sind, fallen laut NGG 20 Arbeitsplätze weg. "Auswirkungen auf andere Unternehmensbereiche sind noch nicht abzusehen, jedoch durchaus möglich", teilt die Gewerkschaft am Freitag weiter mit.

Anfang der Woche hatte die Deutschland-Tochter des Getränkeherstellers in Berlin mitgeteilt, dass hierzulande insgesamt 410 Stellen wegfallen sollen. Betroffen von den Plänen sind den Angaben zufolge zum Großteil Automatenbefüller und Servicetechniker, die derzeit im ganzen Bundesgebiet tätig und bestimmten Standorten organisatorisch zugeordnet sind. Coca-Cola ist in Deutschland unter anderem im Automatengeschäft tätig, befüllt also auch Getränke- und Snack-Automaten und übernimmt deren Wartung und Reparatur. Dieses Geschäft will die Firma allerdings nicht mehr selbst machen, sondern an externe Dienstleister übergeben. Den Abbau der Arbeitsplätze will Coca-Cola eigenen Angaben nach "so sozialverträglich wie möglich" gestalten.

In die Produktions- und Entwicklungsstandorte in der Region war zuletzt investiert worden – in Mannheim unter anderem in eine neue Mehrweg-Glaslinie, auch in Karlsruhe war gerade erst eine neue Produktionsanlage in Betrieb genommen worden.

Mit den Erträgen aus dem Automatengeschäft aber ist die Geschäftsführung der Deutschland-Tochter von Coca-Cola offensichtlich nicht mehr zufrieden. "Wir haben verschiedene Optionen für das Automatengeschäft intensiv bewertet und müssen feststellen, dass spezialisierte Anbieter diese Art von Geschäft effizienter betreiben können", erklärte Arne Lauerwald, Director Work & Institutions bei Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE), am Dienstag laut Mitteilung.

Die Gewerkschaft NGG zeigte sich enttäuscht: "Das ist für die Beschäftigten bei Coca-Cola ein trauriger Tag", sagte Elwis Capece, Geschäftsführer der NGG für die Regionen Mannheim und Karlsruhe. "Die Zeichen standen – nach gut zwei Jahren der Pandemie – eher auf Durchstarten", erklärte er am Freitag. "Coca-Cola verdient viel Geld, die Aktionärinnen und Aktionäre bekommen großzügige Dividenden." Doch offensichtlich, fügte Capece hinzu, habe das Unternehmen keine Lust sich Gedanken darüber zu machen, wie das Automatengeschäft zukünftig aufgestellt werden könnte. "Lieber bedient man sich der vorhandenen Maßnahmen um Arbeitsplätze abzubauen. Das ist leider wieder einmal die einfachste Lösung."

Gewerkschafter Freddy Adjan hatte bereits am Dienstag gesagt: "Gemeinsam mit den Betriebsräten werden wir daran arbeiten, Alternativvorschläge vorzulegen und sozial verträgliche Lösungen zu gestalten, um die Auswirkungen dieser drastischen Pläne abzumildern."

Die Pläne des Unternehmens sehen auch Schließungen und Teilschließungen vor: Ein Standort in Hamm (Westfalen) mit derzeit 82 Beschäftigten soll zum Jahresende vollständig aufgegeben, gut die Hälfte der Stellen gestrichen, der Rest anderen Standorten zugeordnet werden. In Urbach in Baden-Württemberg soll der Werkstattbereich Ende Februar 2023 eingestellt bleiben, fünf Stellen fallen weg.