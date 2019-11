Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Die deutsche Automobilindustrie steht vor einer entscheidenden Weichenstellung. Die Bundesregierung und die Autobranche wollen die Bedingungen für den Umstieg auf Elektro-Fahrzeuge massiv verbessern. Die Basis bildet ein "Masterplan Ladeinfrastruktur" von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Darüber wollten die Beteiligten des "Autogipfels" beraten, zu dem gestern Kanzlerin Angela Merkel die zuständigen Minister und Ländervertretern sowie Spitzen der Branche geladen hatte. Der Plan könnte bessere Voraussetzungen bieten, um den bisher ausgebliebenen Durchbruch für Elektroautos und damit schadstoffarme Antriebe zu schaffen.

"Wir werden als Bund erhebliche Anstrengungen unternehmen", kündigte Merkel bei der Eröffnung einer Produktionslinie für ein Elektro-Modell von Volkswagen in Zwickau an. Rund 3,5 Milliarden Euro Investitionen des Bundes in die Ladeinfrastruktur kündigte sie an. "Das ist eine Rekordsumme". Auch die Auto- und Energiewirtschaft seien gefordert, mehr Ladestationen und Kaufanreize für E-Autos gelten als die entscheidenden Stellschrauben.

Stand 16.10.2019, Quelle: Bundesnetzagentur/dpa

Ziel der Bundesregierung ist es, in einer gemeinsamen Anstrengung von Staat und Unternehmen die Zahl der Ladestationen bis 2030 von 20.000 auf eine Million zu erhöhen. Bis zu zehn Millionen E-Autos sollen damit dann versorgt werden können.

Die deutschen Autobauer stehen massiv unter Druck. Der Diesel-Skandal, technologische Umbrüche und die vielen Handelskonflikte in der Welt machen ihnen das Leben schwer. Immerhin kam just zum Autogipfel aus den USA ein Hoffnungssignal: US-Handelsminister Wilbur Ross sprach von "sehr guten Gesprächen" mit den Europäern über Handelsstreitigkeiten und stellte einen Verzicht auf angedrohte Zollerhöhungen auf Importautos in Aussicht. Für die deutschen Konzerne und ihre Zulieferer wäre das eine willkommene Entlastung in schwierigen Zeiten.

Denn die jüngsten Zahlen zur Produktion und zum Export der deutschen Autobauer zeigen: Der Trend ist nicht ihr Freund. Zwar sind die Fertigungszahlen im September um vier Prozent gestiegen. Doch generell dominieren die Minuszeichen. So sackten die Auto-Ausfuhren im letzten Jahr um fast neun Prozent ab. Das ist umso dramatischer, als die Exportquote bei fast 80 Prozent liegt. Rund zwei Drittel der jährlich 16 Millionen produzierten Pkw werden im Ausland gebaut - nicht zuletzt in den USA und China.

Auch das vor Jahren formulierte Ziel der Bundesregierung, bis 2020 eine Million E-Autos auf deutsche Straßen zu bringen, ist außer Reichweite. Den Bestand an E-Autos im Lande schätzt der Branchenverband VDA für Anfang Oktober gerade auf 211.000. Die Impulse des seit Mai 2016 gewährten Umweltbonus sowie weitere Förderangebote von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden sowie der Autohersteller sind zwar spürbar, aber weit weniger stark als erhofft. Das neue Klimapaket schreibt die staatliche Förderung für den Umstieg auf die Elektromobilität fort. Damit werden Elektroautos attraktiver und günstiger.

Die Zeit drängt. Die deutschen Autobauer holen bei E-Autos bisher nur mühsam auf. Dabei greifen im nächsten Jahr auch noch neue ehrgeizige CO2-Grenzwerte in der EU. Weitere Verschärfungen stehen in den kommenden Jahren an. Zugleich wird weltweit die Abkehr von traditionellen Auto-Antrieben immer deutlicher. Um über 60 Prozent stieg die globale Zahl der E-Autos auf 5,6 Millionen. Getrieben wird diese Entwicklung von den beiden "Riesen" China und den USA - Schlüsselmärkte auch für die deutschen Anbieter. Bislang zählen die Deutschen im Bereich E-Mobilität nicht zu den Marktführern.

Der Autogipfel soll nun nach dem Willen aller Beteiligten einen großen Schritt vorwärts bei der Elektromobilität markieren. Angestrebt wird eine flächendeckende Infrastruktur von Ladestellen für Elektro-Fahrzeuge. Der "Masterplan" von Minister Scheuer sieht neben umfangreichen Investitionen des Staates und der Wirtschaft höhere Kaufprämien für E-Autos vor. So soll es nach unbestätigten Informationen für Elektro-Fahrzeuge im Listenpreis von unter 40.0000 Euro künftig einen Zuschuss von 6000 (bisher 4500) Euro geben. Für Plug-In-Hybride in dieser Preisklasse sind danach 4500 (bisher 3000) Euro Förderung geplant. Für teurere Autos sind maximal 5000 (bisher 4000) Euro an Förderung im Gespräch.