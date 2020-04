Von Barbara Klauß

Mannheim. Das Leben in Deutschland steht weitgehend still. Kaum noch jemand fährt mit dem Auto zur Arbeit, Ausflüge oder gar Urlaubsfahrten fallen derzeit komplett aus. Das bekommen auch Carsharing-Anbieter deutlich zu spüren: seit Mitte März seien die Fahrten etwa um 60 Prozent zurück gegangen, erklärt etwa Miriam Caroli, Vorstand der Stadtmobil Rhein-Neckar AG mit Sitz in Mannheim. Damit fehlten rund 60 Prozent der Fahrtkostenerlöse, mit denen das Unternehmen eigentlich sein Geld verdient.

Bundesweit sieht es nicht besser aus: Aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkungen fürchteten einige Anbieter, Insolvenz anmelden zu müssen, sollten die Beschränkungen über den April hinaus weiter bestehen, sagte eine Sprecherin des Bundesverbands Carsharing Anfang April. "Es könnte also so kommen, dass das Carsharing-Angebot nach der Corona-Krise in Deutschland deutlich verkleinert sein wird."

Auch Stadtmobil Rhein-Neckar sieht sich womöglich gezwungen, rund 100 der derzeit 600 Autos in der Region zu verkaufen, wie Caroli erklärt. Zudem alle der derzeit rund 260 Stationen zu schließen, die in den vergangenen drei Jahren eröffnet worden seien. Das hieße also: Zurück auf den Stand von vor drei Jahren.

Doch noch versucht der Carsharing-Anbieter andere Lösungen zu finden. So hat er seinen rund 12.000 Kunden vor wenigen Tagen eine Email geschickt. Der Betreff: "Solidarität mit stadtmobil CarSharing - bitte unterstützen Sie uns!"

"Wir brauchen Sie", schreibt Stadtmobil und bietet verschiedene Möglichkeiten an, wie Kunden das Unternehmen unterstützen können: etwa mit einem Solidaritätszuschlag bei jeder Buchung, mit der Buchung "virtueller Solidaritäts-Autos", mit monatlichen Solidaritätsbeiträgen oder als "Pate" eines Autos, mit dem man einen Wagen unterstützt.

Die Resonanz auf diesen Aufruf sei überwältigend, sagt Caroli. Viele der Stadtmobil-Kunden sind überzeugt davon, dass Carsharing, bei dem sich Kunden eines Anbieters Autos teilen und bei Bedarf gegen Gebühr mieten, den privaten Autobesitz verringert, Städte vom Autoverkehr entlastet und so einen Beitrag leistet zu klimafreundlicher Mobilität. Zum Teil seien die Kunden fast von Anfang an dabei – seit Stadtmobil Rhein-Neckar vor 30 Jahren mit einem Auto in Heidelberg und einem in Mannheim begann.

Seither wuchs der Anbieter stetig. Die Stadtmobil-Gruppe, die 1999 durch Stadtmobil Karlsruhe, Rhein-Neckar und Stuttgart gegründet wurde, hat Ableger in ganz Deutschland. Stadtmobil Rhein-Neckar beschäftigt derzeit rund 27 Mitarbeiter und machte im Jahr 2018 einen Umsatz von 4,7 Millionen Euro.

In normalen Zeiten steigert das gemeinwohlorientierte Unternehmen die Anzahl der Kunden Caroli zufolge um rund 14 bis 15 Prozent pro Jahr, der Fuhrpark wächst jährlich um 7 bis 8 Prozent.

Doch die Krise könnte Stadtmobil Rhein-Neckar, so die Befürchtungen, nun um etwa drei Jahre zurückwerfen. Die Talsohle habe der Carsharing-Anbieter – zumindest für den Moment – allerdings bereits durchschritten. Die schlimmste Woche sei die Kalenderwoche 13, also ab dem 23. März, gewesen, sagt Caroli.

In dieser Zeit seien alle wie in Schockstarre gewesen, niemand habe sich bewegt. Aus Sicht des Unternehmens "hätte es so nicht weitergehen dürfen". Doch sei – auch aufgrund der ersten Lockerungen – bereits eine leichte Erholung zu sehen. "Wenn es so weitergeht, können wir es mit einem sehr blauen Auge schaffen", sagt die Geschäftsführerin.

Zudem weist sie darauf hin, dass das Unternehmen sich selbst solidarisch zeige in der Krise und etwa Ärzten, Beschäftigten in Arztpraxen und Pflegepersonal unterstütze: "Wer seiner Arbeit im Gesundheitssystem nachgehen und derzeit auf den ÖPNV für den Arbeitsweg verzichten muss, erhält bei uns starke Rabatte auf die gebuchte Zeit."

Es gebe, fügt sie hinzu, derzeit keine Belege dafür, dass eine Ansteckung mit dem Corona-Virus über Oberflächen möglich sei. Dennoch fühlten sich einige Kunden wohler, wenn sie exklusiv auf ein Auto zugreifen können. Diesem Bedürfnis kommt der CarSharing-Anbieter entgegen. Zudem würden Autos, die von Infizierten genutzt wurden, vorsichtshalber außer Betrieb genommen, bis eine Desinfektion stattfinden konnte. Ansonsten erinnert der Anbieter auch seine Kunden an die gängigen Hygienevorgaben.