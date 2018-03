Neckarbischofsheim-Untergimpern. (kel) Keine drei Monate nach der Vectron-Übernahme durch Microsemi bahnt sich der nächste Eigentümerwechsel an: Microsemi wird von Microchip geschluckt. Zwar ist der rund acht Milliarden US-Dollar schwere Deal noch nicht in trockenen Tüchern, aber die Großaktionäre von Microsemi haben bereits Zustimmung signalisiert; im zweiten Quartal soll die Fusion über die Bühne gehen. Ob und welche Auswirkungen der Wechsel auf das Untergimperner Werk und seine knapp 200 Mitarbeiter hat, ist momentan unklar. Im Januar hatte Microsemi das Aus für die Quarz- und Oszillatorenherstellung bis Ende 2019 verkündet. Den Mitarbeitern war die Kündigung avisiert worden.

"Nicht zu fassen", kommentierte ein Mitarbeiter die neuerliche Rotation in der Chefetage. Viele seiner Kollegen erleben damit den fünften Flaggenwechsel an der Einfahrt zum markanten Werksgebäude an Untergimperns Ortseingang innerhalb von 20 Jahren. Von einem heimischen Unternehmer als "Telequarz" gegründet, firmierte der größte Arbeitgeber im nordöstlichen Kraichgau in den letzten 20 Jahren als Corning, Oaks, Vectron und zuletzt als Microsemi.

Die beiden US-amerikanischen Microchip und Microsemi waren bislang Konkurrenten auf dem Halbleitermarkt - wobei Microchip mit knapp 10.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über zwei Milliarden Dollar etwa doppelt so groß ist wie Microsemi. Mit dem Zukauf will die in Arizona ansässige Microchip die Reichweite ihrer Produkte für Rechenzentren und die Bereiche Kommunikation, Rüstung und Luftfahrt vergrößern. "Wir freuen uns, Microsemi als Teil des Microchip-Teams begrüßen zu dürfen und freuen uns auf den Abschluss der Transaktion und die Zusammenarbeit", wird Microchip-Chef Steve Sanghi in amerikanischen Medien zitiert.

Microsemi wollte Untergimpern wegen angeblicher Überkapazitäten in der Quarzverarbeitung dicht machen, so hatte es im Januar aus dem kalifornischen Aliso Viejo geheißen. Ob diese Einschätzung weiterhin Gültigkeit hat, ist offen, zumal die Fertigung nach Angaben von Mitarbeitern derzeit voll ausgelastet sein soll. Die beabsichtigte Schließung dürfte für den neuen Eigner eine eher kleine Baustelle beim Firmenumbau sein.

Das angekündigte Ende für das Untergimperner Werk hatte in den letzten Wochen einige Aktivitäten ausgelöst. Während sich Geschäftsführer Jürgen Schäfer in der Microsemi-Zentrale auf den aktuellen Stand der Dinge bringen lassen wollte, absolvierte der Betriebsrat eine Schulung zu den Themen Sozialplan und Interessenausgleich. Die Belegschaftsvertretung hofft nämlich auf einen möglichst üppig ausgestatteten Sozialplan zugunsten der überwiegend langjährigen Kollegen. Die IG Metall, bislang wegen schwacher Mitgliederzahlen im Betrieb außen vor, fährt dagegen eine andere Strategie und gibt dem Erhalt des Betriebs Vorrang vor Abfindungszahlungen und versucht eine Mobilisierung der Belegschaft. Wegen dieser unterschiedlichen Herangehensweise waren bereits etliche unfreundliche Worte zwischen Betriebsratsmitgliedern und Gewerkschaftsfunktionären gefallen. Laut IG Metall hat sich die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb in den letzten Wochen deutlich erhöht.