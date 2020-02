Düsseldorf/Köln. (mk) Die Übernahme des in NRW, Hessen und Baden-Württemberg tätigen Kabelnetzbetreibers Unitymedia durch den britischen Kommunikationskonzern Vodafone kostet in Deutschland rund 1300 Stellen. Ein entsprechender Sozialplan sei inzwischen mit den Arbeitnehmervertretern vereinbart worden, erklärte ein Vodafone-Sprecher am Mittwoch. "Die weiteren Details – auch für einzelne Standorte – werden noch mit den Arbeitnehmervertretern erarbeitet". Unitymedia hat auch in Heidelberg einen Standort mit rund 250 Mitarbeitern. Dass auch hier in größerem Umfang Stellen verschwinden, gilt als unwahrscheinlich. Dem Vernehmen nach findet der Abbau hauptsächlich in Düsseldorf und Köln statt, wo die Zentralen der bisher getrennten Unternehmen sind.

"Wir planen in den nächsten beiden Jahren bis zu 135 Millionen Euro beim Personal einzusparen", sagte der Vodafone-Sprecher. "Dieses Ziel erreichen wir zum einen durch die Reduktion von externen Dienstleistern, zum anderen durch einen Abbau von rund 1300 der zurzeit 16.000 Stellen (inklusive Unitymedia) in den nächsten beiden Jahren". Dabei werde man weiterhin die natürliche Fluktuation nutzen, sowie redundante Führungsstrukturen oder Doppelfunktionen beseitigen, die durch die Übernahme von Unitymedia entstanden seien und die in jeder Integration vorkämen. "Insgesamt setzen wir auf sozialverträgliche Lösungen".

Die Übernahme bescherte Vodafone in Deutschland kräftiges Wachstum. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 stiegen die Gesamterlöse im Jahresvergleich um 25,3 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, wie die deutsche Vodafone-Gesellschaft mitteilte.