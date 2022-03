Walldorf. (mk) Die von SAP-Vorstandschef Christian Klein Anfang 2021 gestartete Initiative "Rise with SAP" – eine Art Rundum-Sorglos-Paket für den Weg in die Cloud – erreicht die Kundschaft offenbar noch wenig. Bei einer Befragung der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG), einer Interessenvertretung von mehr als 3700 Unternehmen im deutschsprachigen Raum, gaben 11 Prozent der Firmen an, noch nie von "Rise with SAP" gehört zu haben. 60 Prozent hatten zwar bereits davon gehört, sind aber nicht vertraut damit. Diese Ergebnisse veröffentlichte die DSAG am Donnerstag.

Mit der neuen Initiative will der SAP-Chef erreichen, dass mehr Kunden als bisher auf die neueste Business-Software S/4Hana umsteigen, vor allem auf die Cloud-Version. Außerdem reagiert er damit auf Kritik von Kundschaft: So sollen die Komplexität der Verträge reduziert und SAP-Angebote gebündelt werden.

Die Skepsis unter den DSAG-Mitgliedern ist aber nach wie vor groß. Entsprechend deutlich sind die Werte bei der Frage nach der Nutzung von "Rise with SAP": 57 Prozent der Teilnehmenden hielten es den Angaben zufolge für sehr unwahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich, "Rise with SAP" in Betracht zu ziehen. "Da braucht es noch entschieden mehr Klarheit und ein ganzheitliches Verständnis seitens SAP für die individuellen Gegebenheiten in den Unternehmen", sparte Jens Hungershausen, DSAG-Vorstandsvorsitzender, nicht mit Kritik. Aktuell nutzt immer noch eine große Mehrheit (75 Prozent) der Kunden die traditionellen ERP-Pakete (Enterprise Resource Planning) der Walldorfer.

Immerhin wird in den Unternehmen wieder mehr für Software ausgegeben. Die allgemeine Zuversicht steige und mit ihr die IT- und SAP-Investitionsbudgets, heißt es in dem Investitionsreport 2022 der DSAG. Bei 59 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz steige das IT-Gesamtbudget, vor einem Jahr waren es noch lediglich 39 Prozent. Bei 29 Prozent bleibe das Budget immerhin gleich (2021: 37 Prozent) und nur bei fünf Prozent sinke es (2021: 18 Prozent). "Es lässt sich anhand dieser Werte feststellen, dass die Folgen der Corona-Krise im Jahr 2022 wohl überwunden sind oder zumindest an Einfluss verlieren. Der Investitionsstau der letzten beiden Jahre scheint sich aufzulösen", so Hungershausen.