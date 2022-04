Von Matthias Kros

Frankfurt/Heidelberg. Im Zuge der Ermittlungen gegen den Auto-Importeur Suzuki Deutschland hat die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt auch Räumlichkeiten in Heidelberg durchsucht. Es habe eine sogenannte Nachschau bei einem unabhängigen IT-Dienstleister in Heidelberg stattgefunden, der in der Vergangenheit Daten für eines der beteiligten Unternehmen gehostet, also Speicherplatz für Daten zur Verfügung gestellt, habe. Man habe dort aber keine Beweismittel sichergestellt, da die Daten inzwischen zu einem anderen Dienstleister migriert worden seien. "Der IT-Dienstleister hat vollumfassend kooperiert", sagte ein Sprecher Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen am Donnerstag auf Anfrage. Den Namen des IT-Dienstleisters nannte er nicht. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg teilte mit, nicht mit dem Fall befasst zu sein und verwies auf die Frankfurter Kollegen.

Am Vortag hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitgeteilt, dass ihre Ermittler die Geschäftsräume des Auto-Importeurs Suzuki Deutschland im südhessischen Bensheim durchsucht hätten. Das Unternehmen stehe unter Betrugsverdacht, weil es seit 2018 mehr als 22.000 Diesel-Fahrzeuge mit unzulässigen Abschalteinrichtungen bei der Abgasbehandlung verkauft haben soll. Es gehe um Diesel-Fahrzeuge der Typen SX-4 S-Cross, Swift und Vitara. Die technischen Einrichtungen sollen den Ermittlern zufolge bewirkt haben, dass die Abgasreinigung in zahlreichen Alltagssituationen massiv reduziert oder ganz abgeschaltet wurde. So gelangten große Mengen Stickoxide in die Umwelt.

Auf diese Weise seien Kunden getäuscht worden, es sei ihnen nicht offenbart worden, dass die Autos die Voraussetzung einer Euro-6-Zulassung nicht erfüllten. Dadurch könnten den Käufern Schäden entstanden sein.

Bei den Durchsuchungen sei es darum gegangen, Kommunikationsdaten, Software und Planungsunterlagen sicherzustellen, so die Staatsanwaltschaft. Neben Suzuki-Managern stünden auch Verantwortliche anderer Firmen unter Verdacht. Die Motoren seien damals vom FiatChrysler-Konzern gekommen, der 2021 zusammen mit dem Opel-Mutterkonzern PSA zu Stellantis fusionierte. Der Konzern Marelli soll die Motorsteuerungssoftware geliefert haben. Man kooperiere mit den Ermittlungsbehörden, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme der Suzuki Deutschland GmbH in Bensheim.

Mit Suzuki könnte somit ein weiterer Autobauer beim Schadstoffausstoß betrogen haben. Begonnen hatten die Affären vor fast sieben Jahren, als Volkswagen auf Druck der US-Umweltbehörde EPA zugegeben hatte, Dieselabgaswerte durch eine Software manipuliert zu haben. Diese sorgte dafür, dass die Motoren die Stickoxidgrenzwerte auf dem Prüfstand zwar einhielten, auf der Straße aber deutlich mehr dieser giftigen Abgase ausstießen. Die Wiedergutmachung kostete Volkswagen bislang mehr als 32 Milliarden Euro, vor allem für Strafen und Schadensersatzzahlungen in den USA.

Mittlerweile gibt es auch in Deutschland höchstrichterliche Urteile, nach denen den Kunden grundsätzlich Schadenersatz zusteht. Die BGH-Rechtsprechung besagt, dass sich die Käufer nie für das Auto entschieden hätten, wenn ihnen klar gewesen wäre, dass es im Test nur dank einer Betrugssoftware die Abgas-Grenzwerte einhielt. Daraus folgt für die Richter das Recht, das Fahrzeug zurückzugeben. VW muss den Kaufpreis erstatten, die gefahrenen Kilometer werden aber angerechnet.