Von Matthias Kros

Mannheim. Wegen des massiven Einbruchs im Reisebus-Geschäft hat die Daimler-Tochter Evobus mit der Arbeitnehmerseite ein Bündel an Sparmaßnahmen vereinbart. Eine am Mittwoch der Belegschaft präsentierte Betriebsvereinbarung betreffe auch den Standort Mannheim, wo Stadtbusse gebaut werden. Das teilte ein Unternehmenssprecher gestern der "RNZ" mit. Evobus beschäftigt in der Quadratestadt gut 3500 Mitarbeiter.

Die Betriebsvereinbarung sehe unter anderem vor, dass in der Verwaltung und in den produktionsnahen Bereichen in Mannheim durchweg zwei Stunden pro Woche weniger gearbeitet werde – ohne einen entsprechenden Lohnausgleich. Die Produktionsmitarbeiter seien davon nicht betroffen, so der Sprecher. Für alle Beschäftigten werde es für das Jahr 2020 aber keine Ergebnisbeteiligung geben, bestimmte tarifliche Zusatzleistungen sollen darüber hinaus in Freizeit umgewandelt werden. Ein Stellenabbau sei allerdings nicht geplant, betonte der Sprecher.

Härter als Mannheim trifft es das Evobus-Werk in Neu-Ulm mit seinen knapp 4000 Mitarbeitern. Hier werden Reisebusse gebaut, für die Evobus seit Ausbruch der Corona-Pandemie praktische keine Auftragseingänge mehr verzeichnet. Ab Dezember wird die Produktion deshalb heruntergefahren, auf die Produktionsmitarbeiter kommt Kurzarbeit zu.

Im Mannheimer Stadtbus-Werk sei die Auslastung noch "weitgehend stabil", hatte Till Oberwörder, Leiter des Daimler-Geschäftsbereichs Busse, vergangene Woche gesagt. Man beobachte aber eine Abschwächung der Auftragslage. Kurzarbeit sei derzeit nicht geplant. Man bleibe vorsichtig und denke auf Monatsebene. Besteller der Stadtbusse aus Mannheim sind hauptsächlich Kommunen. Und diese dürften in der nächsten Zeit angesichts der Corona-Pandemie ihr Geld eher zusammenhalten.