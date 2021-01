Heidelberg. (mk) Der Geschäftsführer der Dievini Hopp Biotech und Aufsichtsrat des Impfstoffentwicklers Curevac, Friedrich von Bohlen, verteidigt den Kurs der EU bei der Anschaffung von Corona-Impfstoffen: "Die EU hat meines Erachtens alles getan, um genügend Impfstoff zu beschaffen", sagte von Bohlen beim Impf-Spezial von "19 – die DUB Chefvisite". "Ich erkenne auch kein Versäumnis Deutschlands", betonte er. Von Bohlen fordert "Verständnis und Fairness" bei der Verteilung der derzeit noch knappen Impfstoffe: "Die perfekte Lösung gibt es nicht. Man muss Augenmaß bewahren und auch an den Bedarf anderer Menschen auf der Welt denken", so von Bohlen mit Blick auch auf Entwicklungsländer.

Deutschland und die EU stehen in der Kritik, weil sie angeblich zu geringe Mengen an Corona-Impfstoffen bei den Herstellern reserviert haben. Dievini ist Hauptaktionär von Curevac. In der Heidelberger Holding hat SAP-Mitgründer Dietmar Hopp seine Biotechnologie-Aktivitäten gebündelt.