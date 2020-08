Heidelberg. (mk) Der Heidelberger Softwarespezialist SNP ist im zweiten Quartal zwar weiter gewachsen und bestätigt seine im April korrigierten Ziele für das Gesamtjahr. Angesichts der Corona-bedingten Unsicherheiten ist der S-Dax-Neuling aber vorsichtiger geworden. Der geplante Stellenaufbau verlaufe gebremst und derzeit nur in den strategisch wichtigen Bereichen Softwareentwicklung und Vertrieb, erläuterte Finanzchef Heiner Diefenbach gegenüber der RNZ. Auch die Pläne für eine neue, größere Zentrale am Stammsitz in Heidelberg lägen derzeit auf Eis. Grund dafür sei aber auch, dass aktuell das Homeoffice so gut funktioniere und man derzeit an einer Regelung feile, wie man sich auch nach der Pandemie flexibler organisieren könne.

Insgesamt kommt SNP, ein Anbieter von sogenannter Transformationssoftware, aber recht gut durch die Krise. Umsatz und Ergebnis wuchsen im zweiten Quartal deutlich an. Und dass unter dem Strich ein Minus in den Büchern steht macht Diefenbach kein größeren Sorgen. Das Geschäft nehme traditionell erst im Jahresverlauf an Fahrt auf.

Der Finanzchef sieht nach wie vor große Wachstumschancen für SNP. bei Tausenden an Firmen stehe in den kommenden Jahren ein Wechsel auf die SAP-Software S/4 Hana an, für den man einen automatisierten Ansatz mithilfe eigens entwickelter Software biete. Auch die Börse ist von den Chancen SNPs offenbar überzeugt. Die Heidelberger schlossen Mitte Juli eine Kapitalerhöhung erfolgreich ab und spülten damit 28 Millionen Euro in die Kassen.