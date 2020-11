Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Die Corona-Krise bringt für viele Arbeitnehmer besondere Belastungen mit sich, zudem haben viele Beschäftigte wegen Kurzarbeit auf Lohn verzichten müssen. Zumindest eine gewisse finanzielle Entlastung bietet da ein sogenannter Corona-Bonus, der vom Arbeitgeber bis zu 1500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei gewährt werden kann. Bereits vor rund zwei Wochen war mit der Siemens AG der erste deutsche Industriekonzern vorgeprescht, der seinen Mitarbeitern einen solchen Bonus von bis zu 1000 Euro zahlt. Davon profitieren rund 235.000 Beschäftigte auf der Welt. In der Region zahlen bislang der Heidelberger Baustoffkonzern HeidelbergCement und der Wieslocher Finanzdienstleister MLP die Prämie.

Doch ausgerechnet die beiden größten Arbeitgeber in Rhein-Neckar – BASF und SAP – zögern mit einer eigenen Zahlung, der Walldorfer Softwarekonzern hat sich für den Moment – trotz eines Vorstoßes der Betriebsratsspitze – sogar schon dagegen entschieden. Und bei BASF, mit rund 40.000 Beschäftigten der mit Abstand größte Arbeitgeber der Region, hält man sich mit öffentlichen Verlautbarungen zum Thema derzeit noch komplett zurück.

Am Donnerstag nahm aber Sinischa Horvat, Vorsitzender des Betriebsrates der BASF SE und stellvertretender Aufsichtsratschef bei dem Chemiekonzern, Stellung: "Die Mitarbeiter verdienen Wertschätzung, das ist überhaupt keine Frage", sagte er. Wie schon in vorherigen Krisen, etwa beim Niedrigwasser im Rhein, hätten viele, viele Kolleginnen und Kollegen Lösungen abseits der Standardprozesse erarbeitet und umgesetzt. "Wie sich diese Wertschätzung am Ende ausdrückt, darüber reden wir noch", versprach er. "Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass trotz Krise geplante tarifliche Regelungen wie der Zukunftsbetrag ohne Abstriche umgesetzt werden", gab der Arbeitnehmervertreter zu Bedenken. "Darüber hinaus haben wir eine Betriebsvereinbarung die, die Mitarbeiter am Betrieblichen Erfolg beteiligt. Dies wurde dieses Jahr im Mai für letztes Geschäftsjahr honoriert". Auch die SAP hatte in der vergangenen Woche daran erinnert, dass man bereits im Mai ein neues und zusätzliches aktienbasiertes Beteiligungsprogramm eingeführt und dafür 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe.

"Was ich jeden Tag erkennen kann, das sich jede und jeder bis zur Erschöpfung für die Firma einsetzt", sagte Horvat am Donnerstag. "Meine Wertschätzung und Respekt haben die Kolleginnen und Kollegen jetzt schon vor dieser Leistung".

Ähnlich drückte sich Gunther Kollmuß, Bezirksleiter der Gewerkschaft IGBCE am Donnerstag in Ludwigshafen aus: "Die BASF-Belegschaft hat in diesem Jahr eine außerordentliche Leistung gebracht", sagte er. "Deshalb wäre eine Bonuszahlung sicher zu begrüßen". Kollmuß erinnerte in diesem Zusammenhang aber auch an die gerade unterzeichnete Betriebsvereinbarung, mit der Vorgaben aus der Tarifrunde 2019 umgesetzt worden seien. Danach können die Mitarbeiter ab diesem Jahr den auch von Horvat angesprochenen "Zukunftsbetrag" in Anspruch nehmen, der sich in vier wählbare Module aufteilt: Freistellung, Auszahlung, JobRad-Leasing oder die private zusätzliche Finanzierung der tariflichen Pflegezusatzversicherung.

Wollen BASF und SAP noch etwas an ihre Mitarbeiter zahlen, ist übrigens Eile geboten: Die Steuerbefreiung eines Corona-Bonus gilt nur noch bis 31. Dezember 2020.