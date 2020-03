Mehrere Taxis stehen an einem Taxistand und warten. In diesen Tagen sogar deutlich länger als sonst. Weil viele Veranstaltungen ausfallen und weniger Besucher unterwegs sind, fallen zahlreiche Fahrten weg. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Berlin/Heidelberg. Nach und nach legt das Coronavirus das gesamte öffentliche Leben in Deutschland lahm. Betroffen davon ist auch die Taxibranche, die durch ausbleibende Fahrgäste in Großstädten Einnahmeverluste bis zu 40 Prozent verzeichnet. Das teilte der Bundesverband Taxi und Mietwagen am Donnerstag mit und forderte von der Politik Sofortmaßnahmen, um drohende Firmeninsolvenzen zu verhindern. "Wir schlagen vor, dass Inhaber von Monats- oder Jahreskarten für den ÖPNV zum halben Preis Taxi fahren können", wird Verbandspräsident Michael Müller in einer Presseinformation zitiert. "Einerseits wird so das Ansteckungsrisiko in Bussen und Bahnen minimiert, andererseits erhalten durch die Absage von Messen, Flugstreichungen und Großveranstaltungen in ihrer Existenz bedrohte Taxiunternehmen dringend benötigte Einnahmen."

Michael Käflein, Geschäftsführer der Taxizentrale Heidelberg, hält das allerdings nicht für realistisch. "Sicher ließe sich so das Ansteckungsrisiko mindern", sagte er am Donnerstag auf Anfrage. "Aber ich frage mich, aus welchem Säckel wir das bezahlen sollten?" Schließlich würde ja ohnehin schon "auf Kante kalkuliert". Käflein bestätigte aber, dass viele Taxi-Unternehmen wegen des Nachfragerückgangs mit Umsatzeinbußen zu kämpfen hätten. Je mehr Messen, Konzerte und andere Großveranstaltungen abgesagt würden, umso stärker bekäme man die wirtschaftlichen Konsequenzen zu spüren. Gleiches gelte für gestrichene Flugverbindungen.

In Heidelberg seien die Rückgänge vor allem auf die ausbleibenden Touristen zurückzuführen, sagte Käflein. "Die Straßen sind deutlich leerer als üblich und die Hotels schlechter gebucht." Auf der anderen Seite hätten es die Taxi-Unternehmen in der Universitätsstadt noch vergleichsweise gut, da die vielen Kliniken und medizinischen Institute täglich zahlreiche Fahrten bescherten – unabhängig vom Coronavirus. Auch das zumeist junge Partypublikum lasse sich von dem Virus wenig beeindrucken und gehe abends weiterhin aus. Insgesamt liege das Minus bei den Fahrtumsätzen in Heidelberg daher unterhalb des Wertes für die Großstädte, die der Verband kommuniziert habe, sagte Käflein, und zwar bei etwa 20 Prozent. Aber auch das könne für kleinere Betriebe schnell existenzbedrohend werden, da viele Ausgaben unvermindert weiterliefen. "Der Umsatz fällt weg, aber die Kosten für den Wagen bleiben trotzdem."

Ob und wie die Politik der Branche unter Umständen unter die Arme greifen könne, darüber mache man sich derzeit auch in der Universitätsstadt Gedanken. Viel hinge sicherlich davon ab, wie lange die Epidemie anhalte und ob Veranstaltungen komplett abgesagt oder nur verschoben würden. Denn dann ließen sich gegebenenfalls heutige Umsatzausfälle in der zweiten Jahreshälfte wieder ausgleichen. Mögliche Hilfen der Politik könnten somit vielleicht zinslose Überbrückungs-Darlehen sein, die Liquiditätsengpässen vorbeugen könnten, meint Käflein. Bisher beschlossene Hilfen wie Kurzarbeitergeld seien für die Taxibranche kaum anwendbar. Gerade in Heidelberg seien die Taxi-Unternehmen oftmals Ein-Mann-Betriebe, der Besitzer sitze dann zumeist selbst am Steuer.

Der Taxiverband forderte weiter, dass Sozialbeiträge, deren Meldung ansonsten zum 25. März fällig wäre, suspendiert werden können. Bei vielen Unternehmen würde diese Abführung in der aktuellen Lage ansonsten direkt in einer Insolvenz enden. "Dies gilt es sehr kurzfristig zu verhindern", so Müller.