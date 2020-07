Auch am Bombardier-Standort in Mannheim bangen Mitarbeiter wegen der Übernahme durch den Konkurrenten Alstom um ihre Arbeitsplätze. Foto: Alfred Gerold

Von Roland Muschel und Barbara Klauß

Stuttgart/Mannheim. Der Bund und einige Bundesländer wollen nach RNZ-Informationen mit einer 750-Millionen-Euro-Bürgschaft Aufträge des Schienenfahrzeug-Herstellers Bombardier Transportations absichern. Baden-Württemberg will sich an dem Vorhaben mit 41,3 Millionen Euro beteiligen. Das Stuttgarter Wirtschaftsministerium und der Wirtschaftsausschuss des Landtags haben die Summe freigegeben. Das Land wolle mit dem Beschluss den Standort Mannheim mit rund 850 Beschäftigten sichern, aber auch den Wettbewerb bei den Schienenherstellern aufrechterhalten, hieß es am Donnerstag bei mit dem Vorgang vertrauten Experten. Das Wirtschaftsministerium selbst äußerte sich auf Anfrage nicht.

Für das Land Baden-Württemberg ist es die erste Bürgschaft dieser Größenordnung seit der Aufarbeitung der Finanzkrise 2008/09. Die Entscheidung anderer Länder mit Bombardier-Standorten steht noch bevor, den Großteil der Bürgschaft würde der Bund übernehmen. Die größten deutschen Bombardier-Standorte liegen in Görlitz und Bautzen, Sachsen soll deshalb mit knapp 108 Millionen Euro bürgen. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen den Plänen zufolge 37,2 Millionen Euro, auf Hessen 34,3 Millionen Euro.

Die deutsche Tochter des kanadischen Konzerns hat seit Jahren Probleme und steht vor der Übernahme durch den französischen Branchenriesen Alstom. Damit die EU-Wettbewerbshüter die Fusion zum weltweit zweitgrößten Zughersteller genehmigen, ist Alstom zu Zugeständnissen an die EU-Kommission bereit. Dazu gehört der Verkauf der Produktion von Nahverkehrszügen im brandenburgischen Henningsdorf, wie Alstom am Donnerstag mitteilte. Von dort bezieht auch das private Bahnunternehmen Abellio Baden-Württemberg Züge. 17 bestellte Züge sind bislang nicht geliefert worden, vier weitere sind für Herbst geordert. Auch der Alstom-Produktionsstandort Reichshoffen in Frankreich soll verkauft werden, so ein weiterer Vorschlag.

Derzeit untersuchen EU-Wettbewerbshüter die geplante Übernahme. Bis Mitte Juli soll eine Entscheidung fallen. Die Wettbewerbshüter können dann auch noch eine vertiefte Prüfung anordnen. Wenn alles glattläuft, solle das Geschäft im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Die Fusion ist brisant: Alstom war erst wegen Bedenken der EU-Wettbewerbshüter mit dem Versuch gescheitert, mit der Zugsparte von Siemens zu fusionieren.

Zudem befürchteten Gewerkschaften, dass Bombardier- und Alstom-Standorte wegen der Übernahme in Gefahr sind – unter anderem in Mannheim, einem wichtigen Entwicklungsstandort für Antriebs- und Steuerungstechnik von Bombardier mit zuletzt rund 1000 Mitarbeitern. Weltweit hat der Konzern rund 60.000 Mitarbeiter, in Deutschland waren es zuletzt etwa 6800. Die Bürgschaft Baden-Württembergs ist dem Vernehmen nach an die Bedingung geknüpft, dass der Standort Mannheim auch nach einer Fusion erhalten bleibt.

Bombardier-Beschäftigte und die Gewerkschaft IG Metall hatten die Politik zuvor aufgefordert, ihren Einfluss geltend zu machen, um die Interessen der Beschäftigten in Deutschland zu wahren. So hatten Mitarbeiter im März bei einer Protestaktion von allen deutschen Bombardier-Standorten – auch von Mannheim – aus Postkarten an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geschickt mit der Aufschrift: "Herr Altmaier, jetzt sind Sie am Zug!" Die Beschäftigten forderten, dass ihre Arbeitsplätze und die Bahnindustrie insgesamt in Deutschland erhalten bleibe und weiterentwickelt werde, hieß es weiter.