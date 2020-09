Walldorf. (kla) "Master" und "Slave" – also "Herr" und "Sklave": Begriffe wie diese würden in der Softwareindustrie seit Jahren gedankenlos verwendet, meinen die SAP-Vorstände Jürgen Müller und Thomas Saueressig. Doch das soll sich nun ändern: Sie wollen die Softwareindustrie ein bisschen integrativer machen – und diskriminierende Begriffe für alle wichtigen Produkte des Konzerns durch neue ersetzen.

Der unterschwellige Rassismus solcher Begriffe sei ihm selbst vor kurzem erst bewusst geworden, erklärte Technologievorstand Müller im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Als "Master" und "Slave" bezeichnen demnach Informatiker eine Programmarchitektur, in der ein Teil der Software, der Master, bevorzugt auf Daten zugreifen kann. Alle anderen Anwendungen, die Sklaven, müssen warten.

Ersetzt werden sollen auch die Begriffe "Whitelist" und "Blacklist" – also weiße und schwarze Liste. Gerade für afroamerikanische Mitarbeiter hätten diese beiden Begriffspaare eine besondere Bedeutung, so Müller in der FAZ. Daher sollen sie sollen je nach Anwendung durch andere Begriffe ersetzt werden, etwa "Sperr- und Erlaubnislisten" oder "Leitsystem" und "Folgesysteme".

Sprache hat einen großen Einfluss auf Normen, meint SAP-Vorstand Jürgen Müller. Foto: ZG

Müller geht davon aus, dass die neuen Sprachregeln für alle wichtigen Produkte des Konzerns in einem halben Jahr umgesetzt sind. Es gehe nicht darum, die Funktionen der Programme zu ändern, betonte er, sondern die Dokumentation, das Trainingsmaterial, die Benutzeroberfläche und die zugehörigen Internetseiten. In Handbüchern werden die Nutzer also künftig aufgefordert, etwa eine IP-Adresse auf die Blockierliste zu setzen, nicht mehr auf die schwarze Liste. Sollte das Unternehmen noch weitere potenziell diskriminierende Fachbegriffe entdecken, fügte er in der FAZ hinzu., würden auch diese verbannt.

Die Unruhen in Amerika, die weltweiten Debatten über Diskriminierung und nicht zuletzt die Diskussionen in der eigenen amerikanischen Belegschaft hätten dazu geführt, dass SAP jetzt ein Zeichen setzen werde, sagte Müller der Zeitung zufolge. Der Konzern mit seinen weltweit mehr als 100.000 Mitarbeitern – knapp ein Drittel davon in den USA – sei in sehr vielen Ländern aktiv, und niemand in der Belegschaft solle auch nur unterschwellig das Gefühl bekommen, nicht dazuzugehören.

"Einige könnten sagen, dass diese Begriffe keine Bedeutung haben, da sie keine Menschen beschreiben und daher keine rassistische Absicht besteht", schreiben Jürgen Müller und sein Vorstandskollege Thomas Saueressig in einem Text, den SAP auf seiner Homepage veröffentlicht hat. "Die Sprache hat jedoch einen großen Einfluss auf Werte und kulturelle Normen", heißt es dort weiter. Unbewusste Vorurteile, die sich auch in der Verwendung bestimmter Begriffe ausdrückten, trügen zu alltäglicher Diskriminierung bei. "Wir müssen alle verstehen, welche wichtige Rolle jeder von uns bei der Bekämpfung von Diskriminierung spielt."

SAP will als Europas größter Softwarekonzern Vorbild sein. Lange schon setzen sich dei Walldorfer für Diversität und gegen Diskriminierung ein. Im Juni habe der Konzern mit Verweis auf die getöteten Afroamerikaner Rayshard Brooks, George Floyd, Ahmaud Arbery und Breonna Taylor öffentlich Stellung bezogen, so Müller. Zudem kündigte SAP nun an, die Zahl der afroamerikanischen Mitarbeiter in Amerika in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln.

Zudem hat sich SAP einem Boykott mehrerer dutzend Konzerne angeschlossen, die vorerst nicht mehr auf Facebook und bei Instagram werben wollen. Die Initiative #StopHateForProfit wurde im Juni von Bürgerrechtsorganisationen ins Leben gerufen – aus Protest gegen den Umgang von Facebook mit Hasskommentaren und abwertenden Inhalten auf seinen Plattformen.