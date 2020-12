Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Sparkasse Heidelberg wird bis Ende April 2021 zehn ihrer aktuell 55 Filialen schließen und zwei weitere in SB-Stellen umgewandelt. Es handele sich dabei in der Regel um Kleinstfilialen, die oft nur noch mit einem einzigen Mitarbeiter besetzt waren.

Hintergrund sei der Trend, dass die Kunden ihre Bankgeschäfte immer öfter selbstständig online oder am Telefon durchführten, teilte die Sparkasse am Freitag mit. Die Kundenfrequenz gehe in den betroffenen Filialen seit einigen Jahren dramatisch zurück. Als Ausgleich wird ein sogenannter "Sparkassenbus" im Geschäftsgebiet diverse Standorte anfahren. Damit soll insbesondere älteren und nicht mobilen Kunden bzw. denen, die weniger technikaffin sind, eine Versorgung mit Bankdienstleistungen angeboeten werden.

Folgende Filialen werden geschlossen: Dilsberg, Heiligkreuzsteinach, Hockenheim-Birkengrund und -Hubäcker, Horrenberg, Lobenfeld, Malsch, Mauer, Rettigheim und Wiesenbach. Zudem wird die Filiale Schwetzingen-Nordstadt am selben Standort in eine SB-Stelle umgewandelt und in Heidelberg-Emmertsgrund das Serviceangebot über SB-Geräte in einen Supermarkt verlagert.