Von Barbara Klauß

Mannheim. Das neue Jahr bringt das gewohnte Preisgefüge an Deutschlands Tankstellen durcheinander. Das ehedem billigere E10 mit höherem Biospritanteil kostet inzwischen vielerorts genau so viel wie Super (E5). Gestern Nachmittag lagen die Preise an den günstigsten Tankstellen in Heidelberg rund 1,33 Cent pro Liter – sowohl für E10 als auch für Super. "Die Preisdifferenz zwischen E10 und E5 hat sich seit Anfang des Jahres verringert", bestätigt eine Sprecherin des Automobilclubs ADAC. In der Vergangenheit lag der Preisunterschied meist zwischen zwei und vier Cent pro Liter.

CropEnergies-Chef Joachim Lutz sieht in der derzeitigen Angleichung der Preise ein "rein deutsches Phänomen." In anderen europäischen Ländern sei E10 nach wie vor ein paar Cent günstiger, erklärt der Vorstandsvorsitzende des Mannheimer Unternehmens gestern auf Anfrage. Die Tochter der Südzucker AG produziert aus Weizen, Mais, Gerste, Zuckersirup und Stärke Bioethanol.

Die Gründe für die Preis-Angleichung liegen seiner Ansicht nach in einem gestiegenen Umweltbewusstsein – und in verschärften Umweltvorschriften. So ist etwa die gesetzlich vorgeschriebene Biokraftstoff-Quote seit 1. Januar höher als früher, wie der Verband der Mineralölwirtschaft (MWV) in Berlin erläutert: "Zu Jahresbeginn ist die zu erfüllende Treibhausgas-Minderungsquote im Straßenverkehr von vier auf sechs Prozent gestiegen", erklärt ein Sprecher. "Dies erfordert eine höhere Beimischung von teureren Bio-Komponenten wie etwa Ethanol bei Benzin." Bioethanol, dessen Anteil bei E10 mit bis zu zehn Prozent wesentlich höher ist als bei E5 (um die fünf Prozent), soll den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren.

Zudem steigt die Nachfrage nach Bioethanol auch aus anderen Gründen: Zuletzt hätten einige Länder wie etwa Dänemark, Ungarn oder Holland E10 eingeführt, erklärt CropEnergies-Chef Lutz. "In vielen Ländern gibt es Bemühungen, weniger klimaschädliche Treibhausgase auszustoßen."

Diese gestiegene Nachfrage nach Bioethanol führe zu einem Preisanstieg, so Lutz. Generell hält er einen höheren Preis für Bioethanol auch durchaus für richtig: "Was nachhaltiger und sauberer ist, kann nicht billiger sein." Doch dass E10 an der Tankstelle genauso viel kostet wie Super – "das geht unter Umweltgesichtspunkten in die falsche Richtung", erklärt er.

E10 wird seit Anfang 2011 an deutschen Tankstellen angeboten. Mit der Einführung war das Ziel der Bundesregierung – in Abstimmung mit der EU – verbunden, den Anteil von Biokraftstoffen zu vergrößern, um dadurch den CO2-Ausstoß und die Abhängigkeit von Mineralöl zu reduzieren. Mineralölkonzerne, die bestimmte Bio-Quoten nicht einhalten, müssen eine Vertragsstrafe zahlen.

Angesichts der sich angleichenden Preise für E10 und Super vermutet der ADAC nun unter anderem eine "strategische Preissetzung einiger Mineralölkonzerne", wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur dpa erklärt. "Dass E10 und E5 gleich viel kosten, könnte ein Beleg dafür sein, dass die Mineralölunternehmen derzeit weniger von dem verteuerten Bioethanol absetzen wollen", sagte Elmar Baumann, Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Biokraftstoffindustrie der "Welt". Die eingesparten Kosten für das Ethanol und die Logistik von zwei Spritsorten könnten dann quasi die Strafen aufwiegen.

CropEnergies-Chef Lutz geht davon aus, dass sich das Preisgefüge in den nächsten Monaten wieder einpendeln und Super wieder ein paar Cent mehr kosten wird als E10.