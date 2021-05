Von Matthias Kros

Mannheim. Die Mannheimer Südzucker-Tochter CropEnergies hat zum Klimaschutz eine höhere Beimischquote von Bioethanol in Kraftstoffen ins Spiel gebracht. Der Anteil der Autofahrer, die hierzulande E10 tankten, sei sehr gering, das mögliche CO2-Einsparpotenzial also bei Weitem nicht ausgeschöpft, sagte Vorstandschef Stephan Meeder am Mittwoch bei der Vorstellung der Jahresbilanz. "Es gibt daher erste Überlegungen zu E20". Das 2006 gegründete, börsennotierte Unternehmen, an dem Südzucker die Mehrheit hält, ist bei Bioethanol nach eigenen Angaben Marktführer in Europa.

Super E10 besteht aus bis zu zehn Prozent Bioethanol. Der Kraftstoff ist unter deutschen Autofahrern allerdings sehr unbeliebt und kommt aktuell mit etwa 14 Prozent nur auf einen geringen Marktanteil unter den Benzin-Kraftstoffen. Der klassische Kraftstoff Super (E5) dominiert weiter mit über 80 Prozent. "Damit ist Deutschland Schlusslicht in Europa", sagte Meeder. Frankreich beispielsweise kommt den Angaben zufolge auf einen E10-Anteil von immerhin 47 Prozent, mehrere osteuropäische Länder bieten längst nur noch E10 an.

Auch der Automobilclub ADAC hatte sich kürzlich für eine stärkere Beimischungsquote von zehn auf 20 Prozent Bioethanol ausgesprochen, weil sich hierdurch die Einsparpotenziale noch einmal deutlich erhöhen ließen. So könne perspektivisch auch der Verbrennungsmotor klimaneutral werden. "Allein über Neufahrzeuge, also den Austausch der Fahrzeugflotte, werden sich die Klimaschutzziele nicht zeitgerecht erreichen lassen", hatte ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze gesagt. Dem schloss sich auch Meeder am Mittwoch an: Auch der Bestand an Autos müsse seinen Beitrag leisten und das könne durchaus durch eine Erhöhung der Beimischquote geschehen.

Parallel sucht CropEnergies aber auch nach neuen Geschäftsfeldern und glaubt potenzielle Kunden in der Chemie-, Pharma- und Kosmetikbranche ausgemacht zu haben. Bio-Chemikalien seien hier gefragt, ist Meeder sicher. Der Trend zur Nachhaltigkeit – in der Mobilität aber auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens – werde weiter an Gewicht gewinnen. Deshalb investiere auch CropEnergies in eine klimaneutrale Produktion. In einem ersten Schritt sollen in den nächsten vier Jahren bis zu 75 Millionen Euro dafür ausgegeben werden.

Das vergangene Jahr habe man trotz sinkender Umsätze mit einem Rekordergebnis abschließen können, sagte der Vorstandschef. Die Dividende soll deshalb auf 0,35 (Vorjahr: 0,30) Euro je Aktie steigen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten die Mannheimer aber einen Rückgang des Ergebnisses (EBITDA).