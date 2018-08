Von Daniel Bernock

Mannheim. Ein weiterer Abstieg für die Region. Der Mannheimer Traditionskonzern Bilfinger steigt aus der "Zweiten Börsenliga" MDax ab - und wird in Zukunft im SDax gelistet. Wie die Deutsche Börse am späten Dienstagabend bekannt gab, gelten die Änderungen ab dem 18. September. Im SDax gesellt sich Bilfinger zu anderen Firmen der Region, auch Heidelberger Druckmaschinen und MLP sind hier zuhause. Der SDax umfasst die 50 größten und meist gehandelten Unternehmen unterhalb des MDax, dieser bildet wiederum die 50 größten und börsenumsatzstärksten Unternehmen nach dem Dax ab.

Bei Bilfinger zeigt man sich gestern wenig besorgt: "Unsere Strategie 2020 steht. Wir kommen bei der Umsetzung Schritt für Schritt voran, erste Erfolge sind sichtbar. Wir sind in der Stabilisierungsphase, bauen das Unternehmen dann auf und schließlich aus - unabhängig vom Börsensegment", sagte gestern ein Sprecher des Unternehmens.

Keine Panik an der Börse

Auch an der Börse gab es trotz des Abstiegs keine Panikverkäufe. Schon seit längerer Zeit war Bilfinger als ein Kandidat angesehen worden, den es bei der regelmäßigen Neubewertung der Deutschen Börse treffen könnte. Wie ein Aktienanalyst gestern sagte, sei Bilfinger "eine ganz spezielle Story". Da spiele die Indexzugehörigkeit keine große Rolle. "Der Treiber ist eine erfolgreiche Restrukturierung", so der Analyst. An eine Rückkehr des Mannheimer Konzerns zu alter Stärke könne man glauben oder nicht, unabhängig davon, ob die Aktie im MDax oder im SDax gelistet werde.

Tatsächlich hat sich die operative Leistung des Mannheimer Unternehmens in jüngster Zeit nicht verschlechtert. Im Gegenteil: Seit dem Amtsantritt des Briten Tom Blades hat sich der Kurs der Bilfinger-Aktie wieder verbessert. Durch den Verkauf der ertragreichen Immobiliensparte im vergangenen Jahr und dem starken Absturz des Aktienkurses zwischen 2014 und 2016 war es jedoch eher eine Frage der Zeit, bis Bilfinger von der Deutsche Börse heruntergestuft wird. Hinzu kommt, dass der Finanzinvestor Cevian mittlerweile rund 30 Prozent der Bilfinger-Anteile hält. Das verringert den sogenannten Freefloat, die Anzahl der frei verfügbaren Aktien.

Bei der Bewertung der Aktienindizes schaut die Deutsche Börse auf zwei Faktoren: Zum einen spielt die Marktkapitalisierung eine Rolle, also der Kurs der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Zum anderen schaut die Deutsche Börse auf den "Orderbuchumsatz", der Gesamtwert aller gehandelten Aktien. Sowohl bei der Marktkapitalisierung als auch beim Orderbuchumsatz ist Bilfinger weit hinter den Werten, die etwa Anfang 2014 erreicht wurden. Damals, als der Aktienkurs über 90 Euro lag, spekulierte das Unternehmen sogar über einen möglichen Aufstieg in den Dax - die erste Börsenliga. Dort werden aus der Region die BASF, der Softwarekonzern SAP und HeidelbergCement gelistet.

Neben Bilfinger fliegt auch der Küchenausrüster Rational AG aus dem MDax, neu dazu kommen die Aktien der Metro AG und der Immobilien-Gesellschaft Grand City Properties. Mit dem Schmierstoffkonzern Fuchs Petrolub und Südzucker sind noch zwei weitere Mannheimer Firmen im MDax gelistet.