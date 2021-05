Es geht aufwärts: Kletterer von Bilfinger arbeiten an einer Industrieanlage in Rotterdam. Firmenbild

Von Thomas Veigel

Mannheim. Die Finanzchefin des Industriedienstleisters Bilfinger, Christina Johansson muss weiterhin auch den Job der Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Der Aufsichtsrat sei auf der Suche nach einer passenden Kandidatin oder einem Kandidaten, sagte sie gestern bei der Vorstellung der Zahlen des ersten Quartals. Sobald die Suche erfolgreich beendet sei, werde es eine Mitteilung geben.

Die immer wieder aufkommenden Meldungen zu Übernahmegesprächen wollte Johansson nicht kommentieren. Immerhin gab sie indirekt einen Hinweis darauf, warum solche Gespräche – zuletzt mit dem französischen Wettbewerber Altrad – beendet wurden: Ein Interessent bekomme nur dann tiefere Einblicke in die Bücher, wenn der mögliche Kaufpreis stimme und wenn eine Übernahme strategische Vorteile für Bilfinger bedeuten würde.

Die Agentur Bloomberg hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Bilfinger das Altrad-Angebot von 34 Euro pro Aktie als zu niedrig abgelehnt habe. Die Zahlen für das erste Quartal, die Bilfinger gestern bekannt gab – leichte Rückgänge bei Umsatz und Auftragseingang und deutliche Verbesserungen beim Ergebnis – kamen an der Börse nicht gut an. In einem insgesamt schwächeren Markt gab die Aktie um vier Prozent nach und notierte am Nachmittag unter 28 Euro. Das ist zwar eine Verdoppelung gegenüber dem Kurs vor einem Jahr, aber ein Minus von fast 20 Prozent gegenüber dem Höchstkurs in diesem Jahr.

"Wir versuchen", so Christina Johansson, "aus Bilfinger eine bessere Firma zu machen und die Erwartungen der verschiedenen Stakeholder zu erfüllen." Dazu gehöre auch eine Erholung des Aktienkurses.

Die Transformation von Bilfinger zu einem nachhaltig profitablen Industriedienstleister soll im Jahr 2024 abgeschlossen sein, bis dahin soll auch eine Marge des Betriebsergebnisses von fünf Prozent des Umsatzes erreicht werden. Dazu sollen weiterhin nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäfte verkauft werden. Zu den wachstumsfördernden Maßnahmen in diesem Jahr gehören Vertriebsinitiativen in den Bereichen Energieeffizienz, Pharma und auf dem nordamerikanischen Instandhaltungsmarkt. Gute Geschäfte verspricht sich Bilfinger von der Infrastruktur-Initative des neuen US-Präsidenten Joe Biden.

Die zunehmende Belebung im überwiegenden Teil der Märkte lässt Bilfinger den Ausblick für das laufende Jahr bestätigen. Christina Johansson erwartet ein deutliches Umsatzwachstum und eine "erhebliche" Verbesserung des Betriebsergebnisses. Profitieren werde man dabei auch von der "reduzierten Kostenbasis": Im Jahresvergleich sank die Zahl der Mitarbeiter um gut 4300, das ist ein Minus von dreizehn Prozent.

Auch das Nettoergebnis soll positiv sein – auch ohne die weiterhin fließenden Beiträge aus dem Verkauf des heutigen Gebäudedienstleisters Apleona. 458 Millionen Euro aus dem Apleona-Deal seien am 10. Mai auf den Bilfinger-Konten eingegangen. Damit sei Bilfinger noch besser in der Lage, Wachstumschancen zu ergreifen – sowohl organisch als auch durch Zukäufe.

Als "beste Zahl des Quartals" nannte Christina Johansson die Zunahme des Auftragsbestands um elf Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Zwei neue Projekte wurden genannt: In den USA baut Bilfinger für den Kunststoffhersteller Ineos Styrolution eine Anlage – speziell Pumpen, Kompressoren, Rohrleitungen und Gerüste. In einem Chemiewerk von Shell in den Niederlanden hat Bilfinger den Auftrag für die Instandhaltung in Bezug auf Korrosion und Isolierung erhalten.