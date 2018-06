Alt, aber gut: Dem digitalen Hype zum Trotz sind auch die Vintage-Druckmaschinen aus Heidelberg noch im täglichen Einsatz - wie dieser sogenannte "Tiegel" in einer Dorfdruckerei im portugiesischen Evora, der in den 1920-er Jahren einen weltweiten Heidelberg-Boom auslöste. Foto: tv

Von Thomas Veigel

Heidelberg/Frankfurt. Zehn Jahre nach Beginn der schweren Branchen- und Unternehmenskrise ist die Unsicherheit am Kapitalmarkt immer noch groß: Ist die Sanierung des Heidelberger Druckmaschinen Konzerns tatsächlich erfolgreich abgeschlossen? Ist der Umbau des Geschäftsmodells, auch "digitale Transformation" genannt, wirklich der Garant für profitables Wachstum, wie es der Vorstand verspricht?

Am gesrigen Dienstag bekamen wieder einmal die Zweifler Oberwasser: Wegen eines "unambitionierten Ausblicks", wie ein Analyst die vorgelegte Prognose für das laufende Geschäftsjahr nannte, stürzte der Kurs der Aktie zum Handelsbeginn um zehn Prozent ab, um sich danach nur leicht zu erholen. Rund zehn Prozent der Aktien sind immer noch leer verkauft - eine schwere Hypothek für das Unternehmen und den Aktienkurs.

Der Umbau läuft, aber es geht nur langsam voran. Immerhin werden keine Verluste mehr geschrieben, aber Jahresgewinne im unteren zweistelligen Millionenbereich sind für einen Maschinenbau-Weltmarktführer mit 11.500 Mitarbeitern zu wenig. Das wird sich auch im laufenden Jahr nicht ändern. Finanzvorstand Dirk Kaliebe hat den Finanzmarkt gestern bei der Bilanzpressekonferenz im 49. Stock des Commerzbank-Hochhauses in Frankfurt schon einmal vorsichtig auf ein voraussichtlich schwaches erstes Quartal vorbereitet, Anfang August gibt es die Zahlen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 wird mit "moderaten" Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn gerechnet. Im vergangenen Jahr waren beide Kennziffern gesunken. Wenn man nur die Zahlen betrachtet, stagniert das Geschäft seit einigen Jahren, der Durchbruch wird aber erwartet, die diesbezüglichen Prognosen aus dem Vorjahr wurden bestätigt: Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2021/22 rund drei Milliarden Euro erreichen (2,4 Milliarden Euro waren es im vergangenen Jahr), der Jahresüberschuss soll über 100 Millionen Euro stiegen (14 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr). Das reicht noch nicht für eine Dividende, wie Dirk Kaliebe bestätigte. Voraussetzung dafür sei eine Steigerung der Eigenkapitalquote von derzeit 15 auf 20 Prozent. Dafür fehlen noch 200 Millionen Euro.

Der zusätzliche Umsatz soll vor allem mit neuen Digitalgeschäften erzielt werden. Da ist zum einen das Subskriptionsmodell, bei dem die Kunden keine Maschinen kaufen, sondern pro bedrucktem Blatt bezahlen - das Material wird gestellt. "Wir liefern Produktivität", sagte Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer. 17 Verträge mit einem durchschnittlich erwarteten Umsatz von einer Million Euro wurden bereits unterschrieben, 600 potenzielle Kunden wurden identifiziert. 250 Millionen Euro Mehrumsatz werden im Geschäftsjahr 2021/22 erwartet. Der Verkauf der industriellen digitalen Druckmaschinen für den Verpackungs- und Etikettendruck ist ebenfalls angelaufen, der Umsatz mit Digitalmaschinen soll 2022 rund 200 Millionen Euro betragen.

50 Millionen Euro will das Unternehmen dann mit Produkten außerhalb der Druckindustrie machen. Die "Wallbox", eine Elektroauto-Ladestation für die Garage ist bereits bei Amazon gelistet, derzeit aber noch nicht verfügbar.

Das traditionelle Maschinengeschäft laufe gut, sagte Hundsdörfer, die Auslastung im Stammwerk sei zufriedenstellend. "Wir könnten noch etwas mehr brauchen." Zusätzliche Aufträge kämen aber mit den Digitaldruckmaschinen. Einen Kapazitätsaufbau werde es aber nicht geben, freiwerdende Stellen werden in einigen Bereichen nicht ersetzt, aber in den in den Wachstumsbereichen würden auch neue Jobs geschaffen.

"Hervorragend ausgelastet" sei das Werk in China mit 470 Mitarbeitern, das sukzessive ausgebaut werden soll. Zwei Modelle werden dort bereits für den Weltmarkt produziert.