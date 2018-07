Heidelberg. (rnz) Am Samstag, 14. April 2018, zählte das Immobilienunternehmen JLL zwischen 13 und 16 Uhr die Passanten auf den 174 beliebtesten Einkaufsstraßen Deutschlands. In der Heidelberger Hauptstraße wurden in diesen drei Stunden 15.810 Fußgänger gezählt, das sind 5270 pro Stunde. Damit erreichte Heidelberg im bundesweiten Ranking Platz 48. Knapp dahinter auf Platz 49 kamen die Planken und Mannheim mit 5225 pro Stunde.

In Baden-Württemberg kam Heidelberg auf den vierten Platz. Mehr Passanten im Land hatte die Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg (6045), die Kaiserstraße in Karlsruhe (6372) und die Königstraße in Stuttgart (9145). Auf Rang 7 kam die Fleinerstraße in Heilbronn mit 3089 Passanten.

Die Frankfurter Zeil ist erneut Deutschlands belebteste Einkaufsstraße. nach der Zählung von JLL liefen knapp 14.400 Fußgänger pro Stunde durch die Shoppingmeile. Auf Platz zwei folgt die Kaufinger Straße in München mit rund 14.155 Passanten.

Screenshot: RNZonline

Auch die Straße mit den drittmeisten Besuchern liegt in der bayerischen Landeshauptstadt: die Neuhauser Straße, die Fortsetzung der Kaufinger Straße zwischen Karlsplatz und Marienplatz. Platz vier geht an die Schildergasse in Köln mit rund 13.000 Passanten, Platz fünf an die Georgstraße in Hannover mit knapp 11.000 Passanten pro Stunde.

Damit lag die Zeil zum zweiten Mal in Folge an der Spitze vor der Kaufinger Straße. Die Neuhauser Straße rückte nach Platz sechs im vergangenen Jahr vor. Schildergasse und Georgstraße konnten ihre Ränge halten.

Unter den Städten mit 250.000 bis 500.000 Einwohnern ist die Wiesbadener Kirchgasse mit 7040 Passanten Spitzenreiter. Unter den Städten zwischen 100.000 bis 250.000 Einwohnern führt die Trierer Simeonstraße mit 6960 Fußgängern. Bei den Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern ist der Grüne Markt in Bamberg mit 5155 Passanten die Nummer eins.