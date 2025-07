Buchen. (adb) Erfolgreich verliefen einmal mehr die an der Zentralgewerbeschule (ZGB) durchgeführten Gesellenprüfungen der Bäckerinnung Neckar-Odenwald. Und so freuten sich am vergangenen Montag die Bäckerlehrlinge Simon Eppinger (Ausbildungsbetrieb: Bäckerei Ralf Frick, Obrigheim), Sara Maloku (Ausbildungsbetrieb: Bäckerei Peter Müssig, Walldürn), Fabian Rimbacher (Ausbildungsbetrieb:

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote