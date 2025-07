Wiesloch-Baiertal. (tt) Hohe Kosten, geringe Bodenwertsteigerung: Der Investor, der die Alte Hohl in Baiertal bebauen will, hat mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Damit das Projekt noch wirtschaftlich umsetzbar ist, will die Stadt Wiesloch von den Regelungen des Baulandmanagements abweichen und auf die Ablöse für vier Kindergartenplätze und einen Krippenplatz verzichten.

