Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Neue Seidenstraße ist ein Mega-Projekt, das Straßenverbindungen, Eisenbahnrouten und Seewege umfasst. Hochwertige Industrieprodukte fließen in Richtung China, zurück kommen China-Elektronik und Konsumgüter wie etwa Sportartikel. Im vergangenen Oktober war auch vom Mannheimer Hafen aus eine direkte Güterzugverbindung ins chinesische Chongqing eröffnet worden, die als Teil dieser Neuen Seidenstraße definiert wird. Mit vielen Vorschusslorbeeren waren zwei Güterzüge in Richtung China losgerollt. Gäste aus dem Reich der Mitte waren zur Eröffnung nach Mannheim gekommen, das traditionell gute Kontakte nach China hat.

Eine chinesische Tanzgruppe hatte stilgerecht einen Löwentanz aufgeführt, doch das vermeintliche Glück bringende Ritual hat sein Ziel offenbar verfehlt, denn das Projekt stockt. Bis heute waren es ganze vier Züge, die nach China gerollt sind, wie der Mannheimer Cargo-Dienstleister Contargo bestätigt. Ursprünglich waren wöchentliche Güterzugverbindungen nach China vorgesehen. Man liegt also weit hinter Plan zurück. Und es soll gegenwärtig auch keinen Termin für einen nächsten Güterzug in Richtung Chongqing geben.

Daimler und John Deere üben eher Zurückhaltung, wenn es um die Zugverbindung geht. "Wir exportieren gegenwärtig kaum in Richtung China, weil unsere Premiumprodukte dort eher wenig nachgefragt sind", erklärt man bei John Deere. "Problematisch ist auch der Weitertransport vom Zielbahnhof innerhalb Chinas. Da liegen uns trotz Nachfrage keine prüffähigen Angebote vor." Daimler erklärt, man habe derzeit aus dem Mercedes-Benz Werk in Mannheim keine direkten Lieferbeziehungen zu chinesischen Standorten. Aktuell nutze man für globale Exporte hauptsächlich den Seeweg.

Die 11.200 Kilometer lange Strecke führt durch Polen, Weißrussland, Russland und Kasachstan. Sie ist Teil einer sogenannten Neuen Seidenstraße, die Chinas Wirtschaft besser an Europa, Afrika und Asien anbinden soll. Dazu erfolgen Milliarden-Investitionen in neue Infrastruktur, vor allem in Seehäfen von Entwicklungsländern und in neue Zugverbindungen. In den Entwicklungsländern sind die verlockend günstigen chinesischen Kredite willkommen, die Aufträge gehen allerdings zu 90 Prozent ausschließlich an chinesische Firmen. China verdient doppelt: an den Kreditzinsen und an den Bauaufträgen. Die historische Seidenstraße verband einst auf alten Karawanenrouten China mit dem Mittelmeerraum. Transportiert wurden darauf Gewürze und die namensgebende Seide.

Für die Bahnstrecke von Mannheim nach Chongqing wurden keine neuen Schienenstrecken verlegt, der Chinazug nutzt vielmehr vorhandene Infrastruktur, ist aber nicht identisch mit der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn, die weiter nördlich verläuft. Nach 19 Tagen sollen die Waren in China ankommen und damit doppelt so schnell unterwegs sein wie auf dem Seeweg.

Doch der Nachteil für die Unternehmen liegt darin, dass der Zugtransport bis zu 15 Prozent teurer ist als der Seeweg. Unternehmen, die keine verderblichen Waren verschicken, sehen den Zeitnachteil eher gelassen.

Die neue Seidenstraße umfasst auch die Mittelmeerhäfen Genua und Triest, von wo die ankommenden Güter per Bahn in Richtung Norden weitertransportiert werden. Mannheim und weitere Kommunen der Region wie Schwetzingen und Hockenheim liegen an der schon jetzt überlasteten Gütertransportstrecke Genua-Rotterdam. Es steht zu befürchten, dass durch die Neue Seidenstraße noch mehr Güterverkehr durch Mannheim rollen wird. Zahlreiche Bürgerinitiativen laufen bereits jetzt schon Sturm gegen die zu erwartenden Lärmbelastungen der Anwohner entlang der Güterzugstrecken.