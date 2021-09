Von Gernot Heller

Berlin. Nach drei quälenden Streikwellen nun das große Aufatmen auf allen Seiten: Bei den privaten Kunden, den Fracht-Kunden aus den Unternehmen und der Politik. Die Lokführer-Gewerkschaft GDL mit ihrem kämpferischen Chef Claus Weselsky und die Deutsche Bahn haben gestern ihren wochenlangen Streit um höhere Löhne, die Betriebsrente und die tarifpolitische Bedeutung der GDL beigelegt – zumindest für die absehbare Zeit.

Es waren die beiden Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) aus Niedersachsen und Daniel Günther (CDU) aus Schleswig-Holstein, die die Tarifeinigung zwischen den zeitweise völlig zerstrittenen Tarifparteien vermittelten. Eine formelle Schlichtung war das aber nicht.

Von der erzielten Verständigung profitieren sollen auch die Beschäftigten der Deutsche Bahn, die keine GDL-Mitglieder sind, sondern der größeren Bahngewerkschaft EVG angehören. Auf die sollen nämlich mit materiellen Ergebnisse der aktuellen Tarifeinigung übertragen werden, wie der zuständige Bahn-Personalvorstand Martin Seiler ankündigte. "Ich glaube, es ist möglich, dass wir mit der EVG zeitnah zu entsprechenden Regeln kommen", sagte er. EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel kündigte unterdessen an, seine Gewerkschaft werde ihrerseits einen Forderungskatalog vorbereiten.

Geeinigt haben sich die Deutsche Bahn und die GDL auf einen langlaufenden Tarifvertrag von 32 Monaten bis Ende Oktober 2023. Für den Gesamtzeitraum wurde eine Lohnerhöhung von 3,3 Prozent vereinbart. Zunächst werden die Entgelte zum 1. Dezember dieses Jahres um 1,5 Prozent angehoben, dann zum 1. März 2023 um weitere 1,8 Prozent. Zugleich werden die Beschäftigten ja nach Lohngruppe im ersten Schritt eine Corona-Prämie von 300, 400 oder 600 Euro erhalten. Am 1. März 2022 soll eine weitere Beihilfe von einheitlich 400 Euro gezahlt werden.

Darüber hinaus, und das war der GDL besonders wichtig, wird die betriebliche Altersvorsorge für alle bis Ende des Jahres eingestellten Eisenbahner in der bisherigen Form beibehalten. Zum ersten Mal schießt die GDL neben dem Zugpersonal auch Tarifverträge für Bahn-Mitarbeiter in Werkstätten und in der Verwaltung ab. Geeinigt haben sich beide Seiten zudem auch auf ein Verfahren, um festzustellen, welche Gewerkschaft in den 71 Bahn-Betrieben die Mehrheit hat. Davon hängt nach dem Tarifeinheitsgesetz ab, welcher Tarifvertrag angewandt wird.

GDL-Chef Weselsky sprach von "von einem guten Kompromiss". Damit erhielten die Eisenbahner nicht nur das Ergebnis, das sie verdient hätten. Ein wichtiger Meilenstein sei darüber hinaus, dass gemäß der Versicherung "Die Rente ist sicher" auch der Bestand der aktuellen betrieblichen Altersversorgung für alle gewährleistet bleibe, die bis zum 31. Dezember es Jahres bei der Bahn beschäftigt seien. Die lange Tarifvertragslaufzeit sei aber "nicht einfach".

Auch Bahn-Personalvorstand Seiler äußerte sich erleichtert. "Der gordische Knoten ist gelöst", sagte er. Der Brückenschlag zwischen Kunden, Mitarbeitern und Unternehmen sei unter den schwierigen Bedingungen mit den Mega-Belastungen Corona- und Überflutungen in einigen Regionen gelungen. Seiler legte aber Wert darauf, dass die Verständigungsformel in ihrem materiellen Grundgehalte auf für die Mitglieder der größeren GDL-Konkurrenz-Gewerkschaft EVG gelten soll.

Zufrieden zeigte sich gleichfalls Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister. Das Ergebnis bringe eine "Erleichterung für Millionen Bahnkunden und auch für die deutsche Wirtschaft". Der Bund ist Alleineigentümer der Deutschen Bahn.

Weselsky äußerte sich besonders zufrieden, dass der von seiner Gewerkschaft erzielte Abschluss "höher, sichtbar höher" ausfalle als der Konkurrenzgewerkschaft EVG. "Wir haben unser Versprechen gehalten". Der GDL-Chef kündigte an, dass sich die GDL weiter um neue Mitglieder, auch aus anderen als den angestammten Bereichen, bemühen wird, um damit gemäß dem Tarifeinheitsgesetz maßgebende Tarifverträge abschließen zu können. "Natürlich werden wir weiter daran arbeiten, mehr Mitglieder zu haben", kündigte er an. Daraus folgt, dass nach dem Auslaufen der gerade erzielten Einigung erneut harte Arbeitskämpfe mit den Lokführern drohen.