Das Auspuffrohr eines VW Golf 7 mit TDI Dieselmotor: Der Strukturwandel in der Autoindustrie gefährdet nach einer Analyse hunderttausende Jobs in der Branche. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Stellenabbau beim US-amerikanischen Automobilzulieferer BorgWarner trifft auch den Standort in Heidelberg. Bereits im vergangenen April habe das Unternehmen insgesamt bekannt gegeben, dass es Anpassungen vornehme, um unter den aktuellen Marktbedingungen wettbewerbsfähig zu bleiben, teilte eine Unternehmens-Sprecherin gestern mit. "Die Anpassungen am Standort Heidelberg sind Teil dieser Bemühungen", erklärte sie. Wie viele der rund 400 Stellen in Heidelberg abgebaut werden sollen, dazu äußerte sie sich nicht. "Eine endgültige Entscheidung steht noch aus und ist Gegenstand laufender Verhandlungen mit dem Betriebsrat." Erste Maßnahmen seien frühestens ab dem zweiten Quartal 2020 geplant.

Nach Angaben der IG Metall Heidelberg ist knapp ein Viertel der Stellen in Heidelberg in Gefahr, wie Michael Seis, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Heidelberg gestern auf RNZ-Anfrage erklärte – zum einen durch Digitalisierung, zum anderen wegen einer möglichen Verlagerung von Teilen der Produktion. Der Heidelberger Standort im Pfaffengrund ist einer von neun Standorten von BorgWarner Transmission Systems in Deutschland, Frankreich, England, Japan, Korea und USA. Das Unternehmen stellt Getriebekupplungskomponenten und -systeme her. Man sei Zulieferer aller großen Hersteller von Personen- und Nutzfahrzeugen, heißt es auf der Website des Unternehmens.

Ein Bereich, in dem Gewerkschafter Seis zufolge nun Personal abgebaut werden soll, ist die sogenannte Endkontrolle der Lamellen für Automobilgetriebe: Derzeit würden sie noch durch Sichtkontrolle geprüft, erklärte Seis. Dies wolle der Arbeitgeber nun mit Kameras und Algorithmen machen. "Das würde dazu führen, dass in diesem Bereich mehr als 50 Beschäftigte, die heute diese Sichtkontrolle machen, durch Kameras ersetzt würden", so Seis. Zudem solle ein Teil der Lamellen-Produktion ins Ausland verlagert werden.

Die Sprecherin von BorgWarner teilte auf Anfrage lediglich mit: "Es werden verschiedene Abteilungen betroffen sein." Das Unternehmen prüfe und implementiere viele Optionen, um seine Kostenstruktur anzupassen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch, ob betriebsbedingte Kündigungen zu erwarten sind, konnte die Sprecherin noch nicht sagen. "Es ist noch zu früh, um Einzelheiten bekannt zu geben", erklärte sie. "Wie die Umfänge der Maßnahmen aussehen werden, wird Gegenstand der Verhandlungen über einen Interessenausgleich mit dem Betriebsrat sein." Derzeit werde der Betriebsrat über die Planung informiert. Damit würden die Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan vorbereitet.

Im vergangenen Jahr hatte BorgWarner bereits im pfälzischen Kirchheimbolanden Stellen abgebaut – sowohl im Werk als auch im Entwicklungszentrum, wie die "Rheinpfalz" im Oktober schrieb. Im Entwicklungszentrum sollte es demnach auch zu betriebsbedingten Kündigungen kommen. Der Standort spüre den Dieselskandal, Aufträge gingen zurück; rund 80 Prozent der dort hergestellten Produkte seien für Dieselmotoren, hieß es in der Zeitung.

Generell löst der Umbau der Autoindustrie bei vielen Zulieferern große Verunsicherung aus. Durch den Diesel-Skandal und seine Auswirkungen sowie den schwierigen Strukturwandel mit dem Umstieg auf die Elektromobilität sind nach Analyse einer Expertenkommission hunderttausende Jobs in der Branche gefährdet. Wenn sich die Wettbewerbslage der deutschen Industrie bei der Elektromobilität in den kommenden Jahren nicht verbessere und der Importbedarf für Batteriezellen und Elektrofahrzeuge weiter steige, wäre ein "erheblicher Beschäftigungsrückgang" bis 2030 zu erwarten, heißt es im Bericht einer Arbeitsgruppe der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission Nationale Plattform Zukunft der Mobilität.

In einem Extremszenario sind demnach bis zu 410.000 Arbeitsplätze in Gefahr. In dem Bericht heißt es: "Auch wenn dieses Extremszenario aufgrund einer besseren Entwicklung inländischer Angebote von Elektrofahrzeugen und inländischer Produktion von Batterien abgewendet werden kann, gilt: In keinem Fall werden die Automobilhersteller weiterhin im selben Maße für eine solche Wertschöpfung und Beschäftigung entlang der Zulieferketten sorgen können, wie es heute der Fall ist." Der Leiter der Arbeitsgruppe, IG Metall-Chef Jörg Hofmann, sagte, im Vergleich zu bisherigen Ergebnissen gehe der Personalbedarf in den neuen Elektromobilitätsszenarien weiter zurück, auch weil die Produktivität durch eine höhere Automatisierung in Zukunft weiter steigen werde. Die Herstellung von Elektrofahrzeugen sei stärker automatisierbar.